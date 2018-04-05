Retrospektif II Sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif II sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi fuayesinde açıldı.

Sergi açılışına KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Serginin Sanat Yönetmeni Ve Küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Rektör yardımcıları, öğetim üyeleri, ressamlar ve sanat severler katıldı.

Dr. Hastürk; “Yakın Doğu Üniversitesi Şimdi de Ülkemizin En Önemli Eksikliklerinden Biri Olan Sanat Müzesinin Oluşturulması İçin Yeni Bir Misyon Üstlenmiş Bulunmaktadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını gerçekleştiren serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk, “yaklaşık 80 yıllık geçmişine rağmen önemli bir birikim yaratmış Kıbrıs Türk Resim Sanatı’nın başlangıçtan itibaren 1. ve 2. kuşak sanatçılarından oluşan Kıbrıs Türk Retrospektif II sergisini gerçekleştirdik. 3.sü ile devam edecek olan sergilerimiz ülkemizin plastik sanatlar açısından önemli bir birikimidir. Kurulduğu günden itibaren eğitim ve sağlık misyonunun yanında ülkemizin önemli eksikliklerinden ve ihtiyaçlarının giderilmesinde görev üstlenmiş olan Yakın Doğu Üniversitesi şimdi de ülkemizin en önemli eksikliklerinden biri olan sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenmiş bulunmaktadır.” Dedi.

Dr. Hastürk; “Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan bu sürecin ilk adımı olarak başlamış Kıbrıs Türk Retrospektif sergileri, diğer planlanmış sanat etkinlikleri ve yayınlarıyla devam ederken, bu arada oluşacak olan müzenin mimari projesi de hazırlanmış bulunmaktadır. Dünya sanat gününün arifesinde böylesi bir müjde ile karşınıza çıkmanın gururunu yaşamaktayız ve projenin taslağı burada bulunmaktadır. Bununla ilgili ileriki süreçte daha detaylı bilgileri sizlere aktaracağız.” İfadelerini kullandı.

Dr. Hastürk; “Yakındoğu Coğrafyasının En Büyük Güzel Sanatlar Müzesi Olarak Tasarlanmıştır.”

“Yakın Doğu Sanat Müzesi, modern ve çağdaş sanatlar alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek olan yapıya sahip salonlarıyla, yakındoğu coğorafyasının en büyük güzel sanatlar müzesi olarak tasarlanmıştır. Toplam kapalı alanı 12 bin m2 olup geniş fuayesi, 4 sabit resim koleksiyon salonu, süreli sergi salonu ve 3 heykel desterasyon sergi salonundan oluşmaktadır. Yapılacak olan müze kompleksi ayrıca konferans salonu, sanatsal etkinlikler ve teknik ihtiyaçları karşılayacak atölyeler, laboratuvarlar ve dünya sanatını içerecek boyutta kütüphanesi ve arşivi bulunacaktır. Ülkemiz için böylesi anlamlı bir projenin parçası olan ve Kıbrıs Türk Sanatı’nın önemli bir kesitini içeren bu sergiye desteğinin yanı sıra ilgisi, duyarlılığı ve bu sürecin her aşamasında birlikte davranarak organizasyonun başarılı olması için verdikleri destekten ötürü Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e çok teşekkür ederim. Ayrıca sergi ve sergi kataloğunda katkısı olan adını sayamadığım bütün Yakın Doğu çalışanlarına da teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ve siz değerli sanatçı dostlarım en büyük teşekkür de sizlere. Siz olmasanız bu etkinlik olamazdı. Değerli izleyenler birlikte attığımız bu adımda ülkemizde daha nice sanat etkinliklerine vesile olmasını dilerken ‘Dünya Sanat Günü’’nüzü de şimdiden kutlar, sanat dolu güzel zaman geçirmenizi dilerim.” Diyerek sözlerine son verdi.

Uluçay; “Ülkelerin Gelişmesinde En Önemli Faktör Sanatına Sahip Çıkmaktır. Günün Sürprizi Sanat Müzesi Oldu. Ülkemiz Açısından Son Derece Sevindirici”

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise; “Şunu belirtmek gerekir ki bugün birbirinden değerli sanatçılarımızın hazırlamış olduğu sergiyi birlikte açıyoruz. Bu gerçekten ülkemiz için iyi bir gelişme. Bu çerçevede desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Yakın Doğu Üniversitesi’ne sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.”Dedi.

Uluçay, “Biliyorsunuz ülkelerin gelişmesinde en önemli faktör sanatına sahip çıkmaktır. Burada bunu görüyor ve hep beraber paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu serginin oluşmasında ve açılmasında emeği geçen bütün sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne de katkılarınden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir de tabii sanıyorum günün sürprizi bu sanat müzesi açıklandı. Bu da ülkemiz açısından çok sevindirici bir olay.” diye konuştu.

Uluçay; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Her Alanda Olduğu Gibi Sanat Alanında da Ülkemize Yapacağı Katkılara Şimdiden Teşekkür Ederim.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi sanat alanında da ülkemize yapacağı katkılara şimdiden teşekkür ederim diyen Uluçay, projeyi de merakla beklediğimizi sanat camiası adına söylemek isterim dedi. Uluçay, “Dolayısıyla bu sergisinin açılmasına katkı koyan emek veren tüm sanatçı dostlarımıza, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e teşekkür eder ve serginin hayırlara vesile olmasını dilerim.” Dedi.

Konuşmaların ardından sırasıyla Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ve Rektör Prof.Dr. Ümit Hassan tarafından ressamlar Yılmaz H. Hakeri, Salih M. Çizel, Cumhur Deliceırmak, Nilgün Güney, İlkay Önsoy, Aşık Mene, Sümer Erek, Hikmet Olgaçer, Yücel Yazgın, Mustafa Hastürk, Hüseyin Özinal, Osman Keten, Mehmet Ulubatlı, Feryal Sükan, Ruzen Atakan, Mustafa Öztunç, Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz, Zehra Şonya, Simge Uygur’a teşekkür plaketleri, takdim edildi ve toplu olarak serginin açılışı gerçekleştirildi.