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Reuters: 17 Aralık verilerine göre Merkez Bankası’nın swap dahil net rezervleri 9 milyar dolar azaldı, 12,16 milyar dolara düştü

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Reuters ajansı Merkez Bankası’nı 17 Aralık verilerine göre swap dahil net rezervlerin önceki haftaya kıyasla 9 milyar lira azalarak 12,16 milyar dolara düştüğünü aktardı.
Reuters: 17 Aralık verilerine göre Merkez Bankası’nın swap dahil net rezervleri 9 milyar dolar azaldı, 12,16 milyar dolara düştü

Reuters ajansı Merkez Bankası’nı 17 Aralık verilerine göre swap dahil net rezervlerin önceki haftaya kıyasla 9 milyar lira azalarak 12,16 milyar dolara düştüğünü aktardı.

Bu, Mayıs’tan bu yana en düşük miktar oldu.

Ekonomistler Merkez Bankası’nın bu hafta da 7 milyar dolar civarında satış yaptığını tahmin ediyor.

Merkez Bankası’nın swap miktarı ise 49,3 milyar dolar oldu.

Yabancı merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları düşüldüğünde 17 Aralık itibarıyla Merkez Bankası’nın net rezervi -37,14 milyar dolar seviyesinde.

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