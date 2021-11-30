Reuters, 2021’in en iyi fotoğraflarını seçti: Türkiye’den ABD’ye çarpıcı fotoğraflar

İngiltere merkezli global haber ajansı Reuters, 2021’in en iyi fotoğraflarını ve dikkat çekici haberlerini aboneleriyle paylaştı.

Ajansın editörleri tarafından seçilen fotoğraflarda 2021’in öne çıkan olayları ve gelişmeleri çarpıcı bir şekilde görülüyor.

Fotoğraflarda İspanya’dan ABD’ye, Gazze’den Türkiye’ye birçok bölgede yaşanan gelişmeler mercek altına alınıyor.

HİNDİSTAN’DA AÇIKHAVA KREMATORYUM

Corona virüsü vakalarının ve hastalığa bağlı ölüm sayılarının en üst düzeyde olduğu Hindistan’da çekilen fotoğraf uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Reuters muhabirlerinin Yeni Delhi’de çektiği ve 23 Nisan’da paylaşılan fotoğrafta hastanelerdeki ve krematoryumlardaki doluluk sebebiyle insanların Covid-19’dan ölen yakınlarını açık havada oluşturulan krematoryumlarda yaktığı görülüyor.

ABD’DE KANLI KONGRE BASKINI

ABD’de yaşanan Kongre baskını uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

ABD’de 2021’in ilk büyük olayı ABD’nin başkenti Washington’da meydana geldi… Trump’ın körüklemesiyle ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle galeyana gelen Trump destekçileri ABD Kongresi’ni bastı. Polisle çatışan ve arbede yaşanan olay modern ABD tarihine bir kara leke olarak geçti. 6 Ocak’ta yaşanan olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.

EYFEL’İN IŞIĞIYLA SÜPER PEMBE AY

Paris’te Nisan ayında çekilen fotoğraf dikkat çekici.

Corona virüsü salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Paris’te yaşayanlar tarihi bir görüntüye şahit oldu… 27 Nisan’da Süper Pembe Ay gökyüzünde belirirken Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda şehrin ikonik yapısı Eyfel Kulesi sanki Ay’a ışık tutuyormuş gibi görünüyor.

MÜSİLAJ PANİĞİ YAŞANDI

İstanbul’da havadan çekilen bir fotoğraf bütün ülkede endişe yaratmıştı.

Yaz aylarında ise Türkiye’den çekilmiş fotoğraflar ve haberler uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu… Marmara Denizi’ni saran müsilaj kısa sürede panik yaratırken, bilim insanları da çevre kirliliği ve küresel ısınmayı suçladı.

İNGİLTERE-FRANSA ARASINDA MÜLTECİ KRİZİ

Yılın son günlerinde mülteci krizi Fransa ve İngiltere’yi karşı karşıya getirdi.

Mülteci krizi bütün dünyada üzüntü yaratırken yılın son haftalarında İngiltere ve Fransa bu konuda karşı karşıya geldi… Manş Denizi üzerinden Fransa’dan İngiltere’ye giden mültecilerin ölmesi sonrasında iki ülke de suçu birbirine atarken, daha özgür ve mutlu bir yaşam isteyen mültecilere yönelik somut bir adım atmadı.

YANARDAĞ BÖLGEDE PANİK YARATTI

Kanarya Adaları’ndaki yanardağ bölgede büyük korku yarattı.

İspanya’nın Kanarya Adası’ndaki El Paso’da yanardağ patlaması hem bölge halkını endişelendirdi hem de turizme zarar verdi.

İSRAİL’DEN MEDYA KURULUŞLARINA SALDIRI

İsrail’in Filistin’e yönelik şiddeti bu yıl da devam etti.

Corona virüsü salgınına karşı en hızlı aşılamayı yaparak takdir toplayan İsrail, buna karşılık Filistin’e uyguladığı şiddet ve zulme de son sürat devam etti… İsrail, Mayıs ayında içinde medya kuruluşlarının bulunduğu binaya saldırdı.

UKRAYNA’DA İÇ VE DIŞ GERİLİM DİNMEDİ

Ukrayna’da bu yıl tansiyon yükseldi.

Rusya ile gerilimin bir hayli yüksek olduğu Ukrayna’da iç siyaset de oldukça hareketliydi. 14 Ağustos’ta Devlet Başkanlığı binası önünde polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.

AFGANİSTAN’DAN KAÇIŞ

Ağustos ayında Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da birçok insan kaçmak için varını yoğunu ortaya koydu.

ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılması sonrasında Taliban, 15 Ağustos 2021’de Kabil’i ele geçirdi ve Afganistan’ı yönetmeye başladı. 20 yıllık bir sürecin ardından tekrar ülke yönetimini ele geçiren Taliban’dan kaçmak isteyen çok sayıda insan Kabil’deki havalimanına akın etti. Çok sayıda insanın öldüğü ve sık sık izdiham yaşanan bölgede Reuters’ın çektiği bir fotoğraf ise yaşanan dramı ortaya koyuyor. Barikatların üzerindeki ABD’li bir askere henüz birkaç aylık olduğu tahmin edilen bebeğini veren bir baba en azından çocuğunun baskıcı rejimden kaçmasını sağlamaya çalışıyor.