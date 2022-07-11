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Reuters: ABD, Suudi Arabistan’a silah yasağını kaldırabilir

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ABD Başkanı Biden’ın bu hafta Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaret tartışma yaratırken Washington’ın Riyad’a saldırı silahı yasağını kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Reuters: ABD, Suudi Arabistan’a silah yasağını kaldırabilir

ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırı silahı yasağını kaldırmayı görüştüğü bildirildi.

Reuters'ın özel haberine göre, Joe Biden yönetimi Yemen'deki savaşın sona erdirilmesiyle ilgili gelişmelere paralel olarak Riyad'a saldırı silahı satışına yönelik yasağı kaldırabilir. Başkan Biden'ın bu hafta Suudi Arabistan'a yağacağı ziyaret öncesi üç kaynak, iki ülke arasında son aylarda yapılan görüşmelerde Suudi Arabistan'ın silah yasağının kaldırılması için ABD'ye baskı yaptığını aktardı.

Öte yandan ABD yönetiminin böyle bir adım atması halinde Kongre'de ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD Başkanı Biden, geçen yılın başında göreve geldikten sonra Yemen'deki sivil kayıplar ve Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Suudi Arabistan'a karşı daha katı bir tavır takınmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında alternatif enerji kaynağı arayışındaki ABD yönetimi, son dönemde Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Son aylarda iki ülke arasındaki temaslar da önemli ölçüde arttı.

BIDEN, SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNİ SAVUNDU

Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle kendi partisi içinde de ciddi eleştirilerin hedefi olan ve insan hakları için verdiği sözü yerine getirmemekle eleştirilen Biden, son olarak Washington Post gazetesi için “Suudi Arabistan'a neden gidiyorum” başlıklı bir makale kaleme aldı. İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini anımsatan Biden, “Rusya'nın saldırganlığına karşı durmalıyız, istikrar için çalışmalıyız. Bunları yapabilmek için katkıda bulunabilecek ülkelerle doğrudan çalışmalıyız. Suudi Arabistan bu ülkelerden biri” ifadeleriyle eleştirilere yanıt verdi.

ABD Başkanı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir istihbarat raporu yayınladıklarını ve bu konuda 76 kişiye yaptırım uyguladıklarını da ifade etti.

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