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Reuters: ABD Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alabilir

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"S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar; bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız"
Reuters: ABD Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alabilir

ABD'den yetkililer, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslimatı hazırlıklarının askıya alınabilineceğini açıkladı. Askıya alınması halinde bu adımın Washington'un Türkiye'nin hem F-35 hem S-400 sistemine sahip olamayacağına dair verdiği en güçlü sinyal olacağı belirtildi.

Reuters'ın özel haberine göre, ABD'nin uluslararası güvenlik ilişkilerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katie Wheelbarger,  "S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve en basit şekilde bunu yapmış olacağız" dedi.

Wheelbarger, "Uçakların muhafazasının nihayetinde onlara verileceği varsayımıyla bu süreçte mütemadiyen bazı kararlar alınıyor... Yani (bu konuda ciddi olduğumuz) sinyalini vermek üzere askıya alınabilecek birçok şey var" dedi, ancak atılabilecek adımlar hakkında ayrıntı vermedi.

ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington'un Türkiye'yi F-35'i teslim almaya hazırlamak üzere atılan adımları askıya almayı düşündüğünü doğruladı.

Öte yandan başka bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada detay vermeden, ABD'nin F-35 motor deposunun yerleştirilmesi için alternatif bir yer arayışına girebileceğini açıkladı. 

Stratejik Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin Türkiye projesinden sorumlu Bülent Alirıza, "Türkiye F-35 programından çıkarılırsa iki müttefik arasında son yılların en büyük krizlerinden biri çıkar" açıklamasında bulundu.

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