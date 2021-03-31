Reuters: Ağbal eritilen 130 milyar doları inceleyeceği için görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığı görevine getirildikten 4 ay sonra görevinden alınan Naci Ağbal ile ilgili gelişmelerin detaylarını bilen 6 kişi Reuters'a konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığı görevine getirildikten 4 ay sonra görevinden alınan Naci Ağbal ile ilgili gelişmelerin detaylarını bilen 6 kişi Reuters'a konuştu.

İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri Ağbal'ın yaptığı son faiz artışının bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek öncesinde de Erdoğan'ı kızdıran adımlar atmış olduğundan bahsediyor.

Ağbal'ın da karara şaşırmış olduğu belirtilirken görevden alındığı gece geç saatlere kadar Merkez Bankası'nda çalışmaya devam etmiş olduğu aktarılıyor. Yani Reuters kaynaklarına göre Ağbal'ın 19 Mart Cuma gecesi görevden alınacağından kesinlikle haberi yoktu.

Reuters'a konuşan üst düzey hükümet ve MB yetkilileri Erdoğan'ın Ağbal'ı kendisine ve damadı Berat Albayrak'a karşı tehdit olarak gördüğünü aktarıyorlar.

Üç farklı kaynağın aktardığına göre bunun sebebi Şubat ayında Ağbal'ın Erdoğan'ın izni ve bilgisi dahilinde Albayrak tarafından şeffaf olmayan bir süreçle 2019'dan itibaren TL'nin değerini korumak adına satılmış olan toplam 130 milyar dolarlık MB kaynağına ilişkin inceleme başlatmak istemesi.

Bu girişimin sarayda alınan kararın en önemli gerekçelerinden biri olduğu ileri sürülürken, FX satışları ile ilgili bahsi geçen incelemeye ilişkin birinci elden bilgisi olan bir başka kaynak da bunu doğruluyor.

Ağbal'ın incelemeyi hayata geçirebilmiş olması halinde bir noktadan sonra sarayın müdahale etmekte zorlanacağı bir dış soruşturma haline geleceği belirtiliyor.

İnceleme haberi Erdoğan Albayrak'ı övdüğü sırada geldi

Ağbal'ın inceleme başlatacağına dair bilgi Erdoğan'ın kulağına uzun bir aradan sonra Albayrak ile ilgili yeniden olumlu sözler sarf etmeye başladığı dönemde gelmiş. Bu süre zarfında Albayrak'ı öven açıklamalar nedeniyle damadının yeniden yönetim kademelerine getirilmesi ihtimali olduğu düşünülmüştü. Bu sebeple kurlarda yeniden yükselme yaşanmıştı.

Ağbal'In göreve getirilmesi de Albayrak'ın istifasından bir gün sonra gerçekleşmişti. Kaynakların aktardığına göre kronolojik olarak Ağbal'a yönelik olarak sarayda kaşlar ilk kez 24 Şubat'ta havaya kalktı.

O gün Ağbal bankada rezerv ihtiyaçlarına yönelik rutin bir ayarlama işlemi yapmak istedi. Erdoğan bunu faizlerin yükseltileceği yönünde bir işaret olarak algıladı ve aynı gün AK Parti üyelerine rezervlerin Albayrak tarafından pandemi döneminde ekonomiye yardımcı olması için kullanıldığını bildirdi.

Albayrak'ı hiç savunmadı

Döviz rezervlerini yüzde 75 oranında azaltan 130 milyar dolarlık satış merkez bankasının SWAP desteklemesi ile devlet bankaları tarafından gerçekleştirilmişti.

O günlerde en üst düzeyden hükümet, devlet ve parti yetkilileri Albayrak'ın savunmasına gelse de kendisi de eski bir maliye bakanı olan Naci Ağbal herhangi bir yorum yapmadı ve bunun yerine çıkıp "rezervleri yeniden inşa etme" sözü verdi.

Reuters kaynağına göre Albayrak politikalarının kendi görevini ve vizyonunu bu şekilde gölgede bırakmasından Ağbal hiç memnun değildi.

Haberde Ağbal'ın ekonomi ve parasal politika yaklaşımı yabancı yatırımcılar tarafından beğenilmiş ve MB'ye hızlı bir kredibilite kazandırmış olduğu hatırlatılırken görevden alınmasının olumsuz yankıları ve etkilerinin devam ettiği kaydediliyor.