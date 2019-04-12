Reuters: Albayrak ABD'li yatırımcıyı ikna edemedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün Washington’da ABD’li yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıdan istediğini elde edemediği belirtildi.

Reuters'ın toplantıya katılan dört ayrı kaynağına dayandırdığı haberine göre, Albayrak toplantıda “ekonomik sıkılaştırma planı hakkında çok az ikna edici ayrıntı sundu ve yatırımcıları heyecanlandırmakta başarısız oldu”.

Washington’da bir otelde yapılan toplantıya 400 yatırımcının katıldığı ve Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın katılımcılara reform paketini sunduğu aktarıldı.

Reuters’a konuşan kaynaklardan birine göre, Albayrak’ın sunumundaki Türkiye’nin resesyondan çıkmasına yönelik iyimser beklenti katılımcılardan aynı karşılığı bulmadı.

Toplantıya katılanlardan biri Reuters’a verdiği demeçte, Albayrak’ın toplantıda enflasyonda düşüş ve döviz kurunda dengelenmeden bahsederek Türkiye’nin Ekim ayındakinden daha iyi performans sergilediğini anlattığını belirterek “Kimseyi ikna ettiğini sanmıyorum, iyi geçmedi” diye konuştu.

IMF ve Dünya Bankası’nın bahar toplantılarına katılmak üzere Washington’a giden Berat Albayrak’ın ABD’li yatırımcılarla bir araya geldiği toplantının evsahipliğini ise yatırım bankası JPMorgan yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın benimsediği son politikaların etkisiyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yönlendiğini belirten bir yatırımcı “Durum böyle olmasaydı Türkiye’de büyük satış yapardım” diye konuştu.

Üç yatırımcı ise aynı zamanda Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın dün Türkiye’de açıkladığı reform paketini tekrarladığını belirterek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nınsa çok az şey söylediğini dile getirdi.

Reuters’a konuşan yatırımcılardan biri “Herhangi birinin Türkiye hakkında fikri değişerek ya da dünden daha umutlu bir şekilde toplantıdan ayrıldığını sanmıyorum” dedi.

Bir başka yatırımcıysa “Yatırımcılar arasında Türkiye’nin güvenilirliğinin yeniden tesisi için yapılması gereken daha fazla şey oldu kanısı hakimdi ve bu durum pek değişmedi” dedi.