  • BIST 4.519,18
  • Altın 1046.515
  • Dolar 18.5259
  • Euro 18.9543
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Reuters: Avrupa Konseyi, Türkiye’yi ihraç edebilir

»
AİHM’in bağlı olduğu Avrupa Konseyi’nin Türkiye’yi üyelikten ihraç etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Reuters: Avrupa Konseyi, Türkiye’yi ihraç edebilir

Avrupa'nın en üst düzey insan hakları örgütü olan Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi üyelikten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, yayınladığı analizde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin, AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle Türkiye'yi üyelikten çıkarabileceğini yazdı. Konseye kurulduğu 1949'da üye olan Türkiye'nin, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki 2019 tarihli AİHM kararını uygulamaması nedeniyle ihraç edilebileceği belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Ankara'ya karşı ihraç süreci başlattığı kaydedilen haberde, bu durumun Türkiye'deki hak savunucuları arasında kaygıya yol açtığı yorumu da yer aldı. Konseyden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada sürecin zamanlamasının Bakanlar Komitesi'ne bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, Türkiye'nin 8 Kasım itibarıyla hâlâ 521 AİHM kararını uygulamadığını aktardı.

Türkiye'den bir diplomatik kaynak ise, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurumsal yapısına bağlı olduğu ve diyalog kanalları kapanmadan konseyin denetim süreciyle ilgili acele ettiği değerlendirmesinde bulundu.

AİHM’E GÖRE TÜRKİYE, HAK İHLALLERİNDE BİRİNCİ

AİHM verilerine göre mahkeme 1959-2021 yılları arasında Türkiye'yle ilgili 3820 karar verdi, bunlardan 3385'inde en az bir hak ihlali yaşandığına hükmetti. Reuters, bu rakamla Türkiye'nin AİHM'de en fazla hak ihlali yapan ülke konumuna geldiğine dikkat çekti.

Reuters'a konuşan uzmanlarsa, Türkiye'de halkın insan hakları korumasından mahrum bırakılmaması için Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmemesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Konseyi'nin yasama organı Parlamenter Meclisi (AKPM), geçen aylarda Türkiye hakkında yürütülen denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere İstanbul ve Ankara'ya raportörler göndermişti. Kavala hakkındaki AİHM kararına uyulması konusunda Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Avrupa Konseyi içinde bir “temas grubu” kurulduğu bildirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazır09 Kasım 2022 Çarşamba 15:11
  • Almanya’da Türkler ‘suç mağduru’ olmaktan daha fazla endişe duyuyor08 Kasım 2022 Salı 21:56
  • NATO’dan Türkiye’ye tahıl anlaşması övgüsü08 Kasım 2022 Salı 20:06
  • İngiliz basını: Türkiye’nin Boğazları kapatması nedeniyle Rusya, Karadeniz’de zayıfladı08 Kasım 2022 Salı 18:40
  • Bakanlıktan 'kanserojen madde içeren baharat' açıklaması! Türkiye'de de tespit edilmiş08 Kasım 2022 Salı 17:09
  • Bahçeli'den AKP'nin HDP ziyaretine ilişkin açıklama: Son derece doğal ve doğru bir adımdır08 Kasım 2022 Salı 14:40
  • “HDP'ye gidilmemesi abes” diyen AKP’li Cevheri: Ülkeye sosyal barışı diyalog getirir, bir çözüm süreci neden olmasın07 Kasım 2022 Pazartesi 20:50
  • İmamoğlu'nun davasına bakan hakim: Siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi07 Kasım 2022 Pazartesi 20:40
  • Türkiye'de Feci Kaza! Tanker ile Otobüs Çarpıştı07 Kasım 2022 Pazartesi 16:04
  • Türkiye'de Millet İttifakı farkı açıyor06 Kasım 2022 Pazar 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti