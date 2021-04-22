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Reuters: Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması bekleniyor

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları resmen ‘soykırım’ olarak tanıması bekleniyor.
Reuters: Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması bekleniyor

Biden, başkanlık kampanyasında seçilirse ‘Ermeni soykırımı’nı tanıma vaadinde bulunmuştu.

Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği kitlesel ölümleri ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha da gerilmesine yol açabilir.

Bir kaynak, “Anladığım kadarıyla bu kararı almış ve cumartesi günkü açıklamasında soykırım kelimesini kullanacak” dedi.

Kaynaklar, Türkiye ile ikili ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Biden’in son dakikada bu ifadeyi kullanmamayı tercih edebileceğine de dikkat çekti.

ABD’de 1981-1989 döneminde başkanlık yapan Ronald Reagan’dan sonra, 1915’i açıkça ‘soykırım‘ diye niteleyen başka bir başkan olmadı. Barack Obama Ermenice ‘Büyük Felaket‘ anlamına gelen ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullanmıştı. Bir önceki başkan Trump da başkanlığı boyunca aynı ifadeyi tercih etmişti.

Biden’ın atması beklenen adım ABD yönetiminin onlarca yıldır dikkatle ördüğü dilden kopması anlamına gelecek.

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