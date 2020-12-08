Reuters: Covid'in ikinci dalgası, Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarındaki kararlılığını test edecek

Reuters haber ajansında yer alan bir Türkiye değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Covid-19 salgınında vaka sayılarında yaşanan artış ve yeni bir ekonomik şok olasılığı sebepleriyle, çok daha yüksek faiz oranlarına ve daha yoğun kemer sıkma politikalarına kapı aralayabileceğinden bahsedildi.

Haberde, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının rekor kırması ve bununla beraber alınan yeni kısıtlamaların, çift haneli enflasyon ve kış durgunluğu beklentisiyle birlikte, hizmet sektörü dahil pek çok sektörü şimdiden olumsuz etkilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi ve Rusya'dan füze savunma sistemi alması sebepleriyle AB ve ABD'den de ekonomik yaptırımla karşı karşıya olduğu ifade edilen haberde, Capital Intelligence Ratings'in kıdemli analisti Yesenn El-Radhi'nin de değerlendirmelerine yer verildi.

El-Radhi, "Büyüme önemli ölçüde yavaşlarsa hükümetin son zamanlardaki sıkılaşan para politikasına gerçekten devam edip etmeyeceği görülecek" dedi.

Merkez Bankası'nın politika faizini 475 puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının yabancı yatırımcıları sevindirdiği belirtilirken, haberde liranın dolar karşısındaki değer kaybının daha fazla mali sıkılaştırmanın önünü açacağından söz edildi.

te yandan yeni Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, makroekonomik ve fiyat istikrarını destekleyen maliye politikaları sözü verdiği hatırlatıldı.

Reuters, kamu bankaları güdümlü ucuz kredi patlamasının üçüncü çeyrekte toparlanmayı sağladığını ancak Erdoğan'ın "acı reçete" diye adlandırdığı dönemin 2021'in ilk çeyreğine kadar arr arda daralmalarla gelen teknik bir resesyona yol açabileceğini aktardı.

Planlar işleyecek mi?

Bazı analistler, Erdoğan ve ekonomi ekibinin, kemer sıkma politikalarından şaşmayacaklarını umuyor ve ekonomi yönetiminin Covid-19 aşılarının hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle güçlüklerin aşılmasını hedefleyebileceği yorumu yapılıyor.

Deutsche Bank'ın bu ay ve gelecek yılın başlarında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17,5'e kadar yükselteceğini öngördüğü hatırlatılan yazıda şöyle deniyor:

"Ancak diğer bazı analistler, 2018'e geri dönülmesinden endişe ediyor. O dönemde Erdoğan TL baskı akltındayken faizin yüzde 24'e çıkmasına göz yummuş ancak para birimi üzerindeki baskı azaldığında yüksek faiz eleştirilerine geri dönmüştü.

"Danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli, Erdoğan'ın geçmiş performansının "halk sağlığı ve ekonomik krizi yönetme becerisine olan güveni önemli ölçüde baltaladığını" söyledi.

"Yıllık enflasyon geçen ay yüzde 14'tü ve lira, 2018 ortasından bu yana değerinin yarısını kaybettikten sonra gelişmekte olan piyasalarda en kötü performans gösteren para birimleri arasında yer aldı.

"Elbette değişiklik için yapılan çağrılar daha yüksek sesle dile getirilecektir.

"Maaş destekleri ve işten çıkarma yasağı devam ederken, esnaf hayatta kalmak için daha fazla vergi ve kira indirimine ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

"Bireyseller için, borçlanma maliyetleri yazdan bu yana neredeyse ikiye katlanarak yüzde 20'ye çıktı ve bankalar artık çok daha az kredi veriyor.

"İstanbul'da bir restoran sahibi olan 43 yaşındaki Nurten Karagöz, ilkbahardaki kısıtlamalar esnasında ayakta kalmak için aldığı krediyi ödemeye başladığında yeni bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldığını belirtti ve 'durum çok kötü' dedi.

"Ödeyemeyeceği borçları olduğunu dile getiren Karagöz, 'Bu borçları kapatsam dahi kira ödemek zorundayız' diye konuştu.

"İlk koronavirüs dalgasındaki kilitlenmeler Türkiye ekonomisinde yaklaşık yüzde 10 kayba neden oldu.

"Reuters'a konuşan hükümet yetkilileri üretim ve ticaret de dahil olmak üzere ekonominin çoğunun açık kalması sebebiyle bu kez daha hafif bir yavaşlama beklediklerini söyledi."