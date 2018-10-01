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Reuters: Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı

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Reuters'ın duyurduğu haberde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi.
Reuters: Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

 

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