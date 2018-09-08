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Reuters duyurdu o kente bombardıman yine başladı!

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Suriye'nin İdlib kentinde bombardıman yine başladı. Bölgeden gelen son dakika habere göre, Rus jetleri ve Suriye rejim güçleri kenti yine vuruyor. Helikopterlerin varil bombaları attığı saldırılarda ise çok sayıda can kaybı var.
Reuters duyurdu o kente bombardıman yine başladı!

Rusya ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor. Reuters'e konuşan görgü tanıkları bir düzine uçağın İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladığını belirtti.

Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları ve helikopterleri, muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib'in birçok noktasına bombardıman düzenledi.

Uçakların vurduğu yerler arasında Han Şeyhun, Abdin, Kafran, El Lataminah, Siraj ve El Haveyn var. Abdin köyündeki hava saldırısında en az beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

ESAD VARİL BOMBALARIYLA SALDIRDI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beşar Esad'a ait helikopterlerin İdlib'in güneyindeki Hayş köyü ile Han Şeyhun'a varil bombaları attığı görüldü.

Reuters haber ajansı, helikopterlerin attığı varil bombalarının Han Şeyhun'da sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiğini bildiriyor.

Rejime bağlı ordu birlikleri ise, Hama'nın kuzeyinden İdlib'e doğru top atışlarıyla saldırıyor. Yoğun top atışı sürerken, savaş uçakları gökyüzünde uçtu.

ANADOLU AJANSI: 5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki bir sivil savunma merkezi de saldırılara maruz kaldı. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Abidin'de 4 ve El Hülübbe köyünde 1, toplam 5 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı." dedi.

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