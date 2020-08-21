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Reuters duyurdu: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi.
Reuters duyurdu: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü vereceği 'müjde' kamuoyu ve tüm Türkiye tarafından merakla beklenirken ortaya yeni bir iddia atıldı.

Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusuna ulaşıldı. "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" diyen yetkili, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.

Çarşamba günü Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklar da Karadeniz'de bulunan bir doğal gaz rezervinden bahsetmiş, Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde'nin bu olacağını belirtmişlerdi.

FATİH, BİR AYDIR BATI KARADENİZ'DE ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYORDU

Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, "Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusu var" derken, "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor" ifadesini kullandı. Aynı kaynaklar, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl sürebileceğini, yatırım maliyetinin ise 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı konusunda uyardı.

Reuters'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde'yi kendisinin açıklayacağı belirtilirken, cuma günkü açıklamayla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi. Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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