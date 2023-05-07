  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Reuters: Ekonomik kriz Erdoğan’ın şansını azaltıyor

»
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken İngiliz haber ajansı cumhurbaşkanı adaylarının profillerini hazırladı.
Reuters: Ekonomik kriz Erdoğan’ın şansını azaltıyor

Uluslararası medya kuruluşları, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri’ne yaklaşılırken kapsamlı haber ve analizler yayınlamaya devam ediyor…

İngiliz haber ajansı Reuters, adayların profillerini mercek altına alarak haber yayınlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir haber yapıldı. “Erdoğan, siyasi yaşamı için savaşmaktan kaçınmıyor” başlığının kullanıldığı haberde, “Erdoğan yüreklendirilmiş bir muhalefet karşısında zorlu bir yarışa hazırlanıyor. Yaşam maliyeti krizinin şansını azalttığı düşünülüyor” yorumu yapıldı.

“SALDIRGAN TUTUMUNA DEVAM ETTİ”

Reuters’taki haberde, “20 yıllık iktidarında Erdoğan, şu ana kadar karşılaştığı en zorlu siyasi testten kurtulmak için savaşıyor” denildi.

Anketlerde kafa kafaya sonuçlar çıktığına dikkat çekilirken Erdoğan için, “Düzinelerce seçimden zafer kazanan veteran, saldırgan tutumuna devam ederek rakiplerine saldırdı. Muhalefeti depremi fırsata çevirmeye çalışmakla suçladı” yorumuna yer verildi. Ana akım medyanın Erdoğan ve AKP ile ilgili haberlere ağırlık verdiğine ve devlet televizyonunun da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok az yer verdiğine dikkat çekildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:25
  • Türkiye'de seçime 1 hafta kala son anket... Kim kazanıyor?06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:00
  • Çavuşoğlu: Rumlar mülklerini KKTC yönetimi altında kullansınlar06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30
  • Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil05 Mayıs 2023 Cuma 13:43
  • Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı tesislerini aldı05 Mayıs 2023 Cuma 12:20
  • Öcalan’la görüşme: Ensarioğlu doğruladı, Bozdağ yalanladı05 Mayıs 2023 Cuma 10:17
  • Erdoğan’dan The Economist tepkisi: Küresel güçlerin iç siyasetimizi yönlendirmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz05 Mayıs 2023 Cuma 10:04
  • Bekir Ağırdır: Sonucu yüzde 20’nin ne yapacağı belirleyecek05 Mayıs 2023 Cuma 10:03
  • Türkiye ile Ermenistan arasında kritik görüşme05 Mayıs 2023 Cuma 10:02
  • Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım05 Mayıs 2023 Cuma 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti