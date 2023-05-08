Reuters: Erdoğan iktidarını tehdit eden kriz

Dünya basını 14 Mayıs yaklaşırken Türkiye’deki seçim sürecini yakından takip ediyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, “Türkiye'de yaşam pahalılığı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini tehdit ediyor” başlıklı haberde, ekonomik kriz yüzünden AKP tabanının önemli bir bölümünün de artık iktidara oy vermeyi düşünmediğini yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın iktidarının ilk 10 yılında ekonomik büyüme sayesinde düşük gelirli muhafazakar Müslüman tabanını korumayı başardığı, ancak AKP'nin ortodoks olmayan ekonomik programıyla patlak veren krizin son bir iki yılda Erdoğan'ın popülaritesini erittiği ve 20 yıllık iktidarına en büyük seçim tehdidini yarattığı belirtildi.

Reuters, daha önce AKP'ye oy veren ancak bu seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğini söyleyen seçmenlerle konuştu. İstanbul’da çalışan Hakim isimli bir berber, en basit şeyleri bile almakta zorlandığını söyleyerek krizden Erdoğan'ın ekonomi politikalarının sorumlu olduğunu ve Pazar günü ona oy vermeyeceğini belirtti. 2018'deki seçimler sonrası ekonomik nedenlerle AKP'yi ve Erdoğan'ı sorgulamaya başladığını anlatan İstanbullu berber, 2021'de oyunu Erdoğan'a vermeme kararı aldığını ifade ederek “Verdikleri hiçbir söz gerçekleşmedi” dedi.

Hakim Bey'in görüşlerinin yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden milyonlarca Türk'ün düşüncelerinin yansıması olduğunu yazan Reuters, gıda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışlarına ve ekimde enflasyonun rekor düzeye ulaştığına dikkat çekti.

Faizlerin düşürülmesiyle enflasyonun giderek yükseldiğini kaydeden ajans, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabeti “bıçak sırtı seçim” olarak niteledi.

‘BU SİHİR ARTIK İŞE YARAMIYOR’



Siyasi analist Birol Başkan, AKP'ye en fazla destek veren kesimin bile ekonomideki kötü gidişatı reddedemediğini aktardı. “Partisinin kazanmaya devam etmesinin nedeni seçmenine bazı maddi faydalar sağlaması. Ekonomi ve yüksek enflasyon yüzünden bu sihir artık işe yaramıyor gibi görünüyor” diyen Başkan, “Kriz halkın cebini fena yaktı ve bu nedenle bu seçimi kazanmanın garanti olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan bazı AKP destekçileriyse, Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltebileceğine inandıklarını söyledi.

Bazı seçmenler de muhalefetin ekonomideki sorunları hemen çözeceğinden şüphe duyduklarını kaydetti. AKP’ye hiç oy vermemiş Talat isimli bir seçmen, Erdoğan'ın gidişiyle işlerin hızla değişeceğini düşünmediğini söyleyerek “İktidara kim gelirse gelsin işleri düzeltmek 20 yıl alacak. Yine de sadece Erdoğan'ın gitmesini istiyorum” dedi.