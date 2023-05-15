  • BIST 4.489,58
  • Altın 1274.431
  • Dolar 19.6277
  • Euro 21.3291
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Reuters: Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında

»
Türkiye’de dün düzenlenen seçimlerle ilgili dünyadan ilk yorumlar geliyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan uzmanlar sonuçları değerlendirdi, gelecek iki haftanın "Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacağı" kaydedildi.
Reuters: Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında

Türkiye'de düzenlenen seçimler, dünya basınında da manşetlere taşındı. Süreci yakından takip eden İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye ikinci tura giderken Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında” başlığıyla yayınladığı haberde siyasi analistlerin ve ekonomistlerin sonuçlarla ilgili yorumlarına yer verdi.

Ekonomist Tim Ash, seçimlerden çıkan belirsiz tablonun “piyasalar açısından muhtemelen en kötü sonuç olduğu” yorumunu yaptı, Erdoğan'ın ekonomi politikaları sürdürülebilir olmadığı için bir değişim yaşanması gerektiğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Strategic Advisory Services Direktörü Hakan Akbaş, “Gelecek iki hafta muhtemelen Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacak ve birçok şey yaşanacak. Borsada ciddi bir düşüş ve para biriminde çok sayıda dalgalanma yaşanacağını öngörüyorum” dedi.

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay, mevcut sonucun iktidara psikolojik avantaj sağladığını, Erdoğan'ın muhtemelen istikrar vurgusu yapacağını belirtti.

Reuters, seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde de 2. turda Türkiye'nin daha laik ve demokratik bir yolu seçip seçmeyeceğinin belli olacağı yorumunu yaptı. Sonucun Türkiye'deki derin kutuplaşmayı ortaya koyduğu kaydedilen haberde, 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun ülkenin 100 yıllık tarihindeki en önemli siyasi kararlardan biri olacağı vurgulandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde İl İl Seçim Sonuçları15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:24
  • Cumhurbaşkanı seçiminde 3 büyükşehrin tercihi ne oldu?15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:46
  • 5 sandalye kazanan, parlamento seçimlerinin sürpriz partisi Yeniden Refah15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:45
  • Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:44
  • AKP’nin oy oranı 20 yıl geriye gitti, Erdoğan ilk kez yüzde 50’yi bulamadı15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:43
  • Seçimin bir kaybedeni de anket şirketleri oldu15 Mayıs 2023 Pazartesi 07:32
  • #FLAŞ Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu: bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar.14 Mayıs 2023 Pazar 23:12
  • AA Erdoğan'ın oyunu %50'nin altında düşürdü!14 Mayıs 2023 Pazar 23:07
  • Akşener: Biz bu filmi daha önce çok izledik14 Mayıs 2023 Pazar 23:04
  • Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?14 Mayıs 2023 Pazar 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti