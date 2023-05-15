Reuters: Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında

Türkiye’de dün düzenlenen seçimlerle ilgili dünyadan ilk yorumlar geliyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan uzmanlar sonuçları değerlendirdi, gelecek iki haftanın "Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacağı" kaydedildi.

Türkiye'de düzenlenen seçimler, dünya basınında da manşetlere taşındı. Süreci yakından takip eden İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye ikinci tura giderken Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında” başlığıyla yayınladığı haberde siyasi analistlerin ve ekonomistlerin sonuçlarla ilgili yorumlarına yer verdi.

Ekonomist Tim Ash, seçimlerden çıkan belirsiz tablonun “piyasalar açısından muhtemelen en kötü sonuç olduğu” yorumunu yaptı, Erdoğan'ın ekonomi politikaları sürdürülebilir olmadığı için bir değişim yaşanması gerektiğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Strategic Advisory Services Direktörü Hakan Akbaş, “Gelecek iki hafta muhtemelen Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacak ve birçok şey yaşanacak. Borsada ciddi bir düşüş ve para biriminde çok sayıda dalgalanma yaşanacağını öngörüyorum” dedi.

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay, mevcut sonucun iktidara psikolojik avantaj sağladığını, Erdoğan'ın muhtemelen istikrar vurgusu yapacağını belirtti.

Reuters, seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde de 2. turda Türkiye'nin daha laik ve demokratik bir yolu seçip seçmeyeceğinin belli olacağı yorumunu yaptı. Sonucun Türkiye'deki derin kutuplaşmayı ortaya koyduğu kaydedilen haberde, 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun ülkenin 100 yıllık tarihindeki en önemli siyasi kararlardan biri olacağı vurgulandı.