Reuters: G20 liderlerinin zirvede küresel ısınmayı sınırlamak için acil adımlar atmayı taahhüt etmesi bekleniyor

İngiltere merkezli haber ajansının gördüğü taslak bildirgeye göre, hafta başında Glasgow'da başlayacak COP26 İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 liderleri, küresel ısınmayı 1,5°C'de sınırlama hedefine ulaşmak için acil adımlar atmayı kabul edecek.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkelerinin liderleri bu hafta sonu Roma'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılması bekleniyor.

2015 Paris İklim Anlaşması imzacıları küresel ısınmayı 2 derecenin "çok aşağısında" ve mümkünse 1,5°C'de sınırlamayı taahhüt etse de, o zamandan beri atmosferdeki karbondioksit oranı artmış durumda.

Reuters'ın gördüğü taslak bildirgede, "İklim değişikliğinin varoluşsal meydan okumasıyla mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz" deniliyor ve ekleniyor:

"İklim değişikliğinin etkilerinin 1,5°C'de 2°C'den çok daha az olacağını ve 1,5°C'yi tutturabilmek için acil önlem alınması gerektiğini kabul ediyoruz."

Guterres: İklim hedeflerimizin çok uzağındayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü zirve öncesinde yaptığı açıklamada dünyanın iklim felaketine doğru hızla ilerlediğini ve G20 ülkelerinin yoksul ülkelere daha fazla yardım etmesi gerektiğini söyledi.

"Maalesef, gelişmekte olan ülkelere asıl mesaj şu: (Bedelini) ödeme vakti geldi çattı. Bütün iklim hedeflerimizin çok uzağındayız. Hızlanmamız lazım."

Guterres ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada ülkeler arasında "tehlikeli seviyede güvensizlik" olduğunu söyleyerek, G20 Zirvesi'nde bunun önüne geçilmesini umduğunu kaydetti.

Küresel sera gazı emisyonlarının tahmini olarak %80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin bildirgede, "2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmanın veya karbon nötr olmanın hayati önemini kabul ettikleri" bildirildi.

Fakat yükselen deniz seviyeleri nedeniyle iklim değişikliği ile mücadelede en fazla risk altındaki ülkeler adımların şimdi atılmasını istiyor.

Kiribati'nin eski cumhurbaşkanlarından Anote Tong, "Somut eyleme şimdi ihtiyacımız var. 2050'ye kadar bekleyemeyiz" diyor.

Tong, ada ülkesinin 30 ila 60 yıl içinde yaşanmaz hale geleceğini tahmin ediyor.

BM iklim uzmanları, 2050'ye kadar 1,5°C hedefini tutturmanın hayati olduğunu söylüyor ancak atmosfere en fazla karbondioksit salan ülkelerden bazıları bu hedefi tutturamayacağını söylüyor.

Finansal sistemin fosil yakıt projelerine fon sağlamayı durdurmasını talep eden Londra'daki protestolara iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Çin karbon salımını 2060'a kadar sıfıra indirmeyi hedefliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin 2030'dan önce karbon salımında zirve yapmayı ve karbon salımını 2060'a kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çin, küresel karbon salımının yüzde 28'inden sorumlu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Jinping'e ülkesinin kömüre olan bağımlılığını azaltma ve en yüksek emisyon tahminini öne çekme çağrısı yaptı.

Johnson, "(Karbon salımında zirve) için biraz bastırdım, 2025'in 2030'dan daha iyi olduğunu söyledim ama bunu taahhüt ettiğini söyleyemem" dedi.

Şi, G20 Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

BM Salı günü açıkladığı raporunda, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik mevcut taahhütlerin, gezegeni bu yüzyılda ortalama 2,7°C sıcaklık artışı yoluna soktuğunu söyledi.