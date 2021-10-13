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Reuters: IŞİD lideri Türk istihbaratıyla yakalandı

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Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik kaynakları, IŞİD'in hayattaki en üst düzey liderlerinden biri olan Sami Casim'in Türk istihbaratının yardımıyla yakalandığını açıkladı.
Reuters: IŞİD lideri Türk istihbaratıyla yakalandı

Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik kaynakları, IŞİD'in hayattaki en üst düzey liderlerinden biri olan Sami Casim'in Türk istihbaratının yardımıyla yakalandığını açıkladı.

Irak hükümeti dün IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el-Kureyşi'nin yardımcısı Casim'in "yurt dışında düzenlenen özel bir operasyonla" yakalandığını duyurmuştu. Açıklamada, Casim'in nerede ve ne zaman yakalandığına dair bilgi verilmemişti. Casim, 2019 yılında ABD operasyonuyla öldürülen IŞİD'in kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin de yardımcısıydı.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yerel güvenlik kaynağı ve Iraklı iki güvenlik kaynağı, Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve yakalanmasında Türk istihbaratının büyük rol oynadığını belirtti.

Iraklı iki güvenlik kaynağı, sınırın diğer tarafına geçmesi sağlanan Casim'in kısa süre sonra Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi. Üst düzey yerel güvenlik kaynağı ise Casim'in yakalanmasına Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye destekli muhalif güçlerin de yardımcı olduğunu ifade etti.

Iraklı kaynaklar, gelecekteki operasyonları tehlikeye atmak istemedikleri için Casim'in ne zaman yakalandığına dair bilgi veremeyeceklerini belirtti. Söz konusu kaynaklardan biri, Iraklı istihbarat ajanlarının aylardır Casim'i takip ettiğini söyledi. Diğer Iraklı kaynak ise Casim'in ele geçirilmesinde geçen yıl gözaltına alınan bir IŞİD'linin verdiği istihbaratın da katkısı olduğunu belirtti.

Iraklı güvenlik kaynakları ayrıca, Casim'in Türkiye'den Irak'a askeri uçakla götürüldüğünü aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanının yönetilmesinde" kilit rol oynadığını belirttiği Casim hakkında bilgi verenlerin 5 milyon dolarla ödüllendirileceğini duyurmuştu.

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