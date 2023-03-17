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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Reuters, İskenderunlu ailenin depremle değişen hayatını yazdı: Mezarlıkta yaşıyorlar

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Türkiye’yi sarsan deprem felaketi milyonlarca kişiyi evsiz bırakırken Reuters ajansı, mezarlığa sığınan bir ailenin hikayesini aktardı. Mezarlık çalışanı Ali Doğru, ailesiyle günlerdir İskenderun mezarlığındaki eski bir otobüste yaşam mücadelesi veriyor.
Reuters, İskenderunlu ailenin depremle değişen hayatını yazdı: Mezarlıkta yaşıyorlar

Türkiye'yi yasa boğan ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler, felaketten sağ çıkan milyonlarca kişinin hayatını da altüst etti.

İngiliz Reuters ajansı, büyük yıkımın yaşandığı İskenderun'da mezarlığa sığınan bir ailenin hikayesini aktardı. Fotoğraflarla servis edilen habere göre, mezarlık çalışanı Ali Doğru evinin büyük hasar almasının ardından eşi ve dört çocuğunu “en iyi bildiği yere”, yani mezarlığa götürdü.

Ali Doğru, depremden bu yana her gün sürekli mezar kazmak zorunda kaldığını anlattı.

Mezarlıktaki eski bir otobüse sığınan 6 kişilik aile, günlerdir mezarların ortasında yaşamlarını sürdürüyor. Binlerce depremzedenin çadırlara, üniversite yurtlarına hatta tren vagonlarına sığındığını aktaran Reuters, 46 yaşındaki Ali Doğru ve ailesinin 6 Şubat'tan bu yana mezarlıktaki köhnemiş otobüse sığınarak zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını yazdı.

Asli Doğru, 9 yaşındaki kızı Züleyha'yı mezarlıkta eğlendirmeye çalışıyor.

Doğru, 6 yıldır çalıştığı mezarlıkta depremden bu yana her gün çok sayıda mezar kazdığını, sayının hızla arttığını ve İskenderun'daki küçük mezarlığa gömülenlerin sayısının ilk 10 günde 1200'ü aştığını söyledi. Eski bir kasap olduğunu ve insanların deprem sonrası yakınlarının cansız bedenlerini getirmesinin kendisine Kurban Bayramı'nda getirilen hayvanları hatırlattığını anlatan Doğru, sürekli mezar kazmanın zor olduğunu ama bu kadar büyük bir can kaybına tanıklık etmenin ruhsal açıdan en zoru olduğunu ifade etti.

‘ANNE BABALARLA ÇOCUKLARIN BEDENLERİ BİRBİRLERİNE KENETLENMİŞTİ’

“İnsanlar çocuklarını, eşlerini getirdiler. Bazıları çocuklarına kenetlenmişti” diyen Doğru, kısa sürede bu kadar çok mezar kazmak için makine kullanmak zorunda kaldıklarını da kaydetti.

Doğru ailesinin 9 yaşındaki üyesi Yavuz, 12 yaşındaki kuzeni Salih'le depremzedelerin mezarlarının arasında oyun oynuyor.

Ali'nin eşi Hatice Doğru da, mezarlığa çok sayıda çocuğun gömüldüğünü, deprem sonrası çocuklarıyla üç gün aç kaldıklarını anlattı. Mezarlıkta kaldıkları için yakınlarını kaybedenlerin acısına ilk elden tanıklık ettiklerini söyleyen Ali, ailesinin psikolojik durumundan endişe ettiğini belirterek “Her şey hallolduktan sonra ailemi tatile götürmeyi düşünüyorum. Yanımda oldukları için yakınlarının cansız bedenlerini taşıyanları gördüler” dedi.

MEZARLARIN ARASINDA ÇOCUK OYUNU

Çiftin çocukları, kentte okullar kapalı olduğu için tüm günlerini mezarlıkta geçiriyor ve mezarların ortasında oyun oynuyor. “Az hasarlı” sayılan evlerine girmeye korkan, kaldıkları otobüse yatak ve soba yerleştiren aile, “Burası olmasa nereye gidebiliriz” diyor.

Depremde hayatını kaybedenler, eski mezarların yanındaki alana defnedildi.

Doğru ailesinin 9 yaşındaki üyesi Yavuz, 12 yaşındaki kuzeni Salih'le depremzedelerin mezarlarının arasında oyun oynuyor.

Ali Doğru, yeni evleri haline gelen eski otobüste oğullarıyla onuyor.

Ali Doğru, depremden bu yana her gün sürekli mezar kazmak zorunda kaldığını anlattı.

Asli Doğru, 9 yaşındaki kızı Züleyha'yı mezarlıkta eğlendirmeye çalışıyor.
Depremde hayatını kaybedenler, eski mezarların yanındaki alana defnedildi.
Ali Doğru, yeni evleri haline gelen eski otobüste oğullarıyla onuyor.

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