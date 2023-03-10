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Reuters: Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor

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Reuters: Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor
Reuters: Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor

Reuters, Millet İttifakı’ndan toplam dört üst düzey kaynağına dayandırdığı haberinde, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı planladığını yazdı. CHP'li bir yetkili ise Merkez Bankası Başkanlığı için bir adayın olduğunu ifade etti.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı görevini üstlenmesinin planlandığını yazdı.

Millet İttifakı’ndan toplam dört üst düzey kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, seçimin ardından ittifakta Babacan’ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İKİYE BÖLÜNEBİLİR"

Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yetkili, "Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır... Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir" ifadelerini kullandı.

CHP'li bir yetkili ise, "Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten" dedi.

"TCMB BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY HAZIR"

Yetkili, "Şu anda Merkez Bankası Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda" ifadelerini kullandı.

"Bağımsız bir Merkez Bankası olacak" diyen CHP'li yetkili, şunları söyledi: "Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı... Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız."

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