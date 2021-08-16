Reuters: Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınırı ihlal etmeye çalışan bir Afgan savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu

Reuters haber ajansı, Özbekistan Savunma Bakanlığı'nın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Afgan jetinin düşürüldüğü yönündeki açıklamasını paylaştı

Reuters haber ajansı, Özbekistan Savunma Bakanlığı'nın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Afgan jetinin düşürüldüğü yönündeki açıklamasını paylaştı.

Rus resmi haber ajansı RIA'ya dayandırdığı haberinde Reuters, Özbek Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zülfikorov’un “Hava savunma kuvvetleri, bir Afgan askeri uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Zülfikarov, uçakta kaç kişinin olduğu ya da sağ kurtulan olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

Özbekistan’ın Surkhondaryo eyaletinde bir doktor olan Bekpulat Okboyev ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Pazar akşamı Afgan askeri üniformalı iki hastanın hastaneye kabul edildiğini söyledi.

Doktor Okboyev, söz konusu hastalardan birinin "paraşütle" iniş yaptığını ve kırıklar olduğunu belirtti.