  • BIST 1.454,330
  • Altın 486,54
  • Dolar 8,4700
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Reuters: Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınırı ihlal etmeye çalışan bir Afgan savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu

» »
Reuters haber ajansı, Özbekistan Savunma Bakanlığı'nın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Afgan jetinin düşürüldüğü yönündeki açıklamasını paylaştı
Reuters: Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınırı ihlal etmeye çalışan bir Afgan savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu

Reuters haber ajansı, Özbekistan Savunma Bakanlığı'nın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Afgan jetinin düşürüldüğü yönündeki açıklamasını paylaştı.

Rus resmi haber ajansı RIA'ya dayandırdığı haberinde Reuters, Özbek Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zülfikorov’un “Hava savunma kuvvetleri, bir Afgan askeri uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Zülfikarov, uçakta kaç kişinin olduğu ya da sağ kurtulan olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

Özbekistan’ın Surkhondaryo eyaletinde bir doktor olan Bekpulat Okboyev ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Pazar akşamı Afgan askeri üniformalı iki hastanın hastaneye kabul edildiğini söyledi.

Doktor Okboyev, söz konusu hastalardan birinin "paraşütle" iniş yaptığını ve kırıklar olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”15 Ağustos 2021 Pazar 17:09
  • Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan gündemiyle acil toplanması için çağrı yaptı15 Ağustos 2021 Pazar 15:17
  • Kız ve erkek okullarını ayıran Taliban, 'hicab giyme' zorunluluğu getirdi15 Ağustos 2021 Pazar 15:06
  • SON DAKİKA HABERİ: Taliban başkent Kabil'e girdi15 Ağustos 2021 Pazar 11:48
  • Taliban başkent Kabil'e yaklaşıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:59
  • BBC'den, Moskova muhabirinin vizesini yenilemeyen Rusya'ya kınama: 'Medya özgürlüğüne saldırı'14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:09
  • Gazne düştü, Taliban Kabil'e yaklaşıyor13 Ağustos 2021 Cuma 14:59
  • Taliban kentleri art arda ele geçiriyor13 Ağustos 2021 Cuma 14:30
  • Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi13 Ağustos 2021 Cuma 14:02
  • Çin’de sel felaketi: 21 ölü13 Ağustos 2021 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti