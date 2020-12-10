  • BIST 1.364
  • Altın 464,330
  • Dolar 7,8630
  • Euro 9,5030
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Reuters: Taslak metne göre AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak

»
Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metinde, Türkiye'de kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlanırken, yaptırımlarla ilgili daha sert adımların Mart ayına erteleneceği görüldü.
Reuters: Taslak metne göre AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak

Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metinde, Türkiye'de kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlanırken, yaptırımlarla ilgili daha sert adımların Mart ayına erteleneceği görüldü.

Reuters'ın paylaştığı taslak metin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri üzerine AB'nin görüştüğü yaptırımlar konusunda varılan anlaşmayı gösterdi. Metne göre, Avrupa liderler kişilere yönelik yaptırımlarla ilgili anlaşma sağladı. Öte yandan daha fazla adım atılması için Mart ayının beklenmesine karar verildi. 

Metne göre liderler, AB yetkililerinden “Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak … listelere ekler yapmalarını” isteyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı09 Aralık 2020 Çarşamba 21:14
  • Prof. Balık: Aşı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor09 Aralık 2020 Çarşamba 20:45
  • Türkiye’de 217 ölüm, 31 bin 712 yeni vaka09 Aralık 2020 Çarşamba 20:19
  • T.C Ticaret Bakanlığı kararı: Gökkuşağı temalı ürünler +18 uyarısı konmadan satılamaz09 Aralık 2020 Çarşamba 20:15
  • TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı09 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • HDP: Amedspor’a yapılana sessiz kalıp, Webo’ya yapılana karşı çıkmak ikiyüzlülük09 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!09 Aralık 2020 Çarşamba 17:07
  • Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı09 Aralık 2020 Çarşamba 16:59
  • TBB’den Kuzey Kıbrıslı Bankacılara Eğitim Desteği09 Aralık 2020 Çarşamba 16:01
  • Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısının sonuçları yeterince etkin olmazsa iade etme ve beş kuruş ödememe hakkımız var09 Aralık 2020 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti