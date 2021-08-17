Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

Kaynaklar "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduklarını" söyledi

Reuters, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal ettiğini, ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal etti.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara'nın "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu" söyledi.

Bloomberg: Havalimanının güvenliğini devralma planı bozuldu

Bloomberg, Türkiye'nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirmişti.

Bloomberg'in haberine göre; iki üst düzey Türk yetkili, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin, havaalanının ülkede kalan diplomatik misyonlar için bir kapı olarak açık kalıp kalamayacağını belirsiz bıraktığını söylemişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.