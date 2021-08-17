  • BIST 1.450,930
  • Altın 487,96
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

»
Kaynaklar "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduklarını" söyledi
Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

Reuters, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal ettiğini, ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal etti.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara'nın "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu" söyledi.

Bloomberg: Havalimanının güvenliğini devralma planı bozuldu

Bloomberg, Türkiye'nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirmişti.

Bloomberg'in haberine göre; iki üst düzey Türk yetkili, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin, havaalanının ülkede kalan diplomatik misyonlar için bir kapı olarak açık kalıp kalamayacağını belirsiz bıraktığını söylemişti.

 

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Covid-19 ile mücadelede öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı getirildi16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07
  • Ankara - Atina arasında yeni gerginlik: Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı sınır dışı edildi15 Ağustos 2021 Pazar 18:47
  • Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin15 Ağustos 2021 Pazar 15:56
  • Erdoğan: Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız15 Ağustos 2021 Pazar 15:39
  • Taliban’dan Türkiye açıklaması: Düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz15 Ağustos 2021 Pazar 15:14
  • Taliban'dan Türkiye'ye 1 Eylül'e kadar süre15 Ağustos 2021 Pazar 12:29
  • Soylu: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi, 77 kayıp ihbarı var15 Ağustos 2021 Pazar 09:40
  • TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi15 Ağustos 2021 Pazar 09:38
  • Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere, tomruk depolarına kim izin verdiyse, ben de dahil, sorumlu odur14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06
  • Rusya’dan kiralanan uçak düştü 5 Rus ve 3 Türk hayatını kaybetti14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti