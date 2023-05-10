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Reuters: Türkiye, Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 2024'e erteledi

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Türkiye, Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 2024 yılına erteledi.
Reuters: Türkiye, Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 2024'e erteledi

Türkiye, Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 2024 yılına erteledi.

Reuters haber ajansına demeç veren kaynaklar, geçen hafta açıklanan ve Ankara ile Moskova arasında derinleşen bağların işareti olarak değerlendirilen bir anlaşma kapsamında bu tür ilk ertelemenin gerçekleştiğini söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, anlaşmaya göre Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı 4 milyar dolara kadar enerji ödemesinin gelecek yıla ertelenebileceğini kaydetti.

Anlaşmanın detayları daha önce açıklanmamıştı.

Türkiye enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor ve Rusya en büyük tedarikçisi konumunda.

Rusya ile yapılan gaz ödemeleri anlaşmasının, Türkiye'nin lirayı desteklemeye yönelik alışılmışın dışındaki ekonomi politikaları ve yükselen döviz kuru nedeniyle tükenen döviz rezervleri üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji fiyatları da artmıştı.

Reuters'a demeç veren kaynaklardan biri "Resmi olarak 600 milyon dolar değerindeki bir ödeme gelecek yıla ertelendi. Enerji fiyatlarındaki artışın bunda büyük etkisi oldu" dedi.

Kaynak, enerji fiyatlarının seyrine bağlı olarak Türkiye'nin önümüzdeki aylarda bu tür ödemeleri daha da erteleyebileceğini söyledi.

Rusya ve Türkiye enerji bakanlıkları ile enerji şirketleri Gazprom ve Botaş, Reuters'in konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve Moskova'nın Ankara'nın enerji ödemelerini belirli bir miktara kadar ertelemesine olanak tanıyan bir anlaşma üzerinde anlaştığını söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

Türkiye'nin enerji ithalat faturası geçen yıl 100 milyar dolara yaklaşarak rekor kırdı ve Şubat ayına kadarki 12 aylık dönemde toplam 53,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının %39'unu Rusya'dan yaptı.

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