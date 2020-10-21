Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir

Bu açıklamayla Türk Tabipler Birliği’nin ve uzmanların yanı sıra muhalefetin de vaka sayısıyla ilgili dile getirdiği endişeleri desteklenmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen yetkili, vakalardaki artış nedeniyle genç ve yaşlı nüfus için sokağa çıkma yasağı ya da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanabileceğini ancak yeniden getirilecek önlemlerin ekonomik canlanmaya zarar vermesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Birkaç hafta içindeki sürece bakarak yeni önlemlerin alınabileceğini belirten yetkili, okulların kısmen açılmasının etkisinin değerlendirilmesinin ardından tablonun daha net ortaya çıkacağını ifade etti.

Ancak tamamen kapanmanın gündemde olmadığı belirtildi.

Bir başka yetkili de Ankara’daki vaka sayılarının artış hızının düşüşe geçtiğini ancak İstanbul gibi büyükşehirlerdeki artışın böylesi zor bir durumdaki bir ülke için risk oluşturduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz’dan itibaren günlük tabloda yalnızca hasta sayısının duyurulduğunu, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini açıklamıştı.