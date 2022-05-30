Reuters: Türkiye'de tekrar bir kur krizi yaşanabilir

Reuters haber ajansı bugün yayımladığı analizde Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Analizde Türk Lirası'nın bu ay yüzde 9 değer kaybettiği belirtildi, Türkiye'nin yeniden bir kur krizine sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Reuters haber ajansı bugün yayımladığı analizde Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Analizde Türk Lirası'nın bu ay yüzde 9 değer kaybettiği belirtildi, Türkiye'nin yeniden bir kur krizine sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Reuters'a göre, geçen yıl yaşanan kur krizinin ardından Türk Lirası'nın tekrar hızla değer kaybetmesi ihtimali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilip seçilmemesinde belirleyici olacak.

Türk Lirası bu yıl dolara karşı yüzde 20 değer kaybetti.

Reuters'a göre Türkiye'de yetkililer ekonomideki patlamayı, Aralık ayında rezerv satarak ve kur korumalı mevduat hesabı uygulamasını devreye sokarak önledi.

Ajansın analizinde buna rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin eksi 55 milyar dolar seviyesine düşmesi yüzünden ekonominin bir sonraki kur şokuna hazır olamayabileceği uyarısı yapılıyor.

Türkiye'deki kredi büyümesinin yüzde 50 oranına ulaştığı vurgulanırken bu yüzden enflasyonun üç haneli sayılara varabileceği aktarılıyor.

Ancak bu kadar ciddi bir şekilde yükselen enflasyona rağmen TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

'Yatırım bankaları rezervler yüzünden endişeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkması yüzünden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin daha da gerilmesinin gündemde olduğu aktarılan analizde, yatırım bankalarının ise rezervlerdeki düşüşten endişelendiği dile getiriliyor.

ABD merkezli Citi Bankası, enerji ve gıda ithalatının cari açığı milli gelirin yüzde 5'ine çıkarabileceğini aktardı.

Diğer yandan yatırımcılar kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına bireylerin ve kurumların ilgisinin devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Reuters için hesaplamayı yapan dört ekonomiste göre bu hesaplarda Temmuz'da geri ödemesi gelecek olan 10 milyar dolar, Ağustos'ta geri ödemesi gelecek 20 milyar dolar değerinde mevduatın bulunduğu tahmin ediliyor

'Yatırım bankaları rezervler yüzünden endişeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkması yüzünden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin daha da gerilmesinin gündemde olduğu aktarılan analizde, yatırım bankalarının ise rezervlerdeki düşüşten endişelendiği dile getiriliyor.

ABD merkezli Citi Bankası, enerji ve gıda ithalatının cari açığı milli gelirin yüzde 5'ine çıkarabileceğini aktardı.

Diğer yandan yatırımcılar kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına bireylerin ve kurumların ilgisinin devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Reuters için hesaplamayı yapan dört ekonomiste göre bu hesaplarda Temmuz'da geri ödemesi gelecek olan 10 milyar dolar, Ağustos'ta geri ödemesi gelecek 20 milyar dolar değerinde mevduatın bulunduğu tahmin ediliyor

Dünya çapında yükselen enerji ve gıda fiyatları halihazırda bir enflasyon sorunu yaşayan Türkiye ekonomisini daha da zora soktu.

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 70 seviyesine dayandı.