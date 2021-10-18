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Reuters: Türkiye’nin İHA ihracatı Mısır’ı rahatsız etti

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Türkiye son dönemde, Kuzey Afrika dahil birçok ülkeye İHA satışlarını hızlandırırken, son hamle Etiyopya’dan geldi. Reuters’in haberine göre Etiyopya, Türkiye’den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın almak için harekete geçti.
Reuters: Türkiye’nin İHA ihracatı Mısır’ı rahatsız etti

Türkiye son dönemde, Kuzey Afrika dahil birçok ülkeye İHA satışlarını hızlandırırken, son hamle Etiyopya’dan geldi. Reuters’in haberine göre Etiyopya, Türkiye’den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın almak için harekete geçti.

Reuters’a açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir diplomat, Fas hükümetinin geçen yıl Mayıs ayında sipariş edilen ilk drone grubunu Türkiye’den teslim aldığını söyledi.

Reuters’e göre, kaynaklar Etiyopya’nın Türkiye’den almak istediği uçak sayısı hakkında bilgi vermese de, anlaşmanın bakım ekipmanı temini ve Etiyopyalı personelin eğitimini de kapsadığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Reuters, Etiyopya, Fas ve Türkiye’nin konuyla ilgili yorum yapmadığını aktardı.

Öte yandan Reuters, Türkiye’nin Etiyopya ve Fas’a ihracatı son aylarda artış göstermesine dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Konferansı’na göre, Etiyopya’nın yılın ilk üç ayında Türkiye’den yaptığı hava savunma teçhizatı ihracatı 203 bin dolardan 51 milyon dolara yükseldi.

Ancak Reuters, bu alışverişin Mısır’ın bu anlaşmadan rahatsız olduğunu öne sürdü. İsmi açıklanmayan iki Mısırlı savunma yetkilisi Reuters’e verdiği demeçte, Kahire’nin Avrupa Birliği ve ABD’yi Etiyopya ile Türkiye arasında savunma konularında olası bir anlaşmayı önlemek için müdahale etmeye çağırdığını öne sürdü.

‘TÜRKİYE, MISIR’A DANIŞMALIYDI’

Mısır ile Etiyopya arasında Nil Barajı’nın inşası konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Türkiye’nin de Mısır ile Sisi yönetimi yüzünden ilişkilerinin çok iyi olmadığı biliniyor.

Yine ismi açıklanmayan Mısır hükümeti kaynağı Reuters’e verdiği demeçte, Türkiye’nin Etiyopya ile bir anlaşmaya varmadan önce Mısır’a danışması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar önderliğinde üretilen TB2 uçakları, hali hazırda Türkiye, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyor. Mayıs ayında NATO üyesi Polonya, Türkiye ile 24 uçak satın almak için bir anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan’ın da Türk insansız hava araçları satın almaya ilgi gösterdiğini ifade etmişti.

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