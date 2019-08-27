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Reuters ve AFP: YPG Suriye'nin Türkiye ile sınırından çekilmeye başladı

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Reuters haber ajansı, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Suriye'nin Türkiye ile sınırından güçlerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu.
Reuters ve AFP: YPG Suriye'nin Türkiye ile sınırından çekilmeye başladı

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise ABD ve Türkiye'nin, üzerinde anlaştıkları planı aşamalı olarak ve koordineli şekilde uygulayacakları aktarıldı.

Ancak oluşturulacak bu güvenli bölgeye dair detaylar ya da ne kadarlık bir alanı kapsayacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

Reuters, YPG'nin Tel Abyad ve Ras el Ayn'dan çekildiğini, kendilerine konuşan Kürt kaynakların "diyalog yoluyla bir çözüm bulmaktan yana olduklarını aktardı.

AFP haber ajansı da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt kaynaklara dayandırdığı haberinde YPG'nin çekildiğini bildirdi.

Türkiye, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulması fikrini 2012'den beri gündeme getiriyor.

Ankara, Suriye'deki savaşın başından bu yana hem sığınmacıların yerleştirilmesi hem de "PKK'nın Suriye kolu" olarak kabul ettiği YPG ile arasında bir tampon bölge olması ve sınırlarını korumak için güvenli bölge talep ediyordu.

ABD'de bu yılın başına kadar karşılık bulmayan fikir, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararından sonra daha ciddi şekilde ele alınmıştı.

Washington'ın bu konudaki önceliği, Türk ordusu ile YPG arasında sıcak çatışmayı önlemek olarak öne çıkıyordu.

İki taraf arasında güvenli bölge konusundaki müzakerelerde bu ayın başı itibarıyla ilerleme kaydedilmişti.

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