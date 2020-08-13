Reuters’a konuşan bankacılar: Bazı bankalar döviz çekimlerinden ücret almaya başladı

Reuters ajansı, Türkiye’de bankaların döviz çekimlerinde müşterilerden ücret almaya başladığını aktardı.

Reuters’a konuşan bankacılar, bazı bankaların ücret aldığını söyledi.

Dünya gazetesi, Merkez Bankası’nın bu hafta döviz nakit çekimini, masraf alınabilecek kalemler arasına eklediğini yazdı.

Merkez Bankası’nın 4 Ağustos'ta yürürlüğe giren finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğe ilişkin uygulama talimatına göre "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir" ifadesi yer aldı.

Reuters’a konuşan ABD merkezli gelişmekte olan ülkeler fon yönetim şirketi Pimco’nun yöneticisi Pramol Dhawan, esas problemin piyasadaki dolar kıtlığı olduğunu söyledi ve ekledi:

“Doların bankacılık sisteminden çekilmesinden korkuluyor.

“Öylesi bir durumda, dolarlar ülkeden çıkarılırsa veya sistemden çekilirse, Merkez Bankası bu dolarları kur kontrolü için kullanamaz.”

Reuters, Türkiye’nin yüzde 8,25 olan politika faizini artırmasının beklendiğini belirtiyor.

BloombergHT, bankaların almaya başladığı komisyonu şöyle aktarıyor:

“Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Büyük bir özel bankanın 20 bin doların üstüne binde 1.5, orta ölçekli bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi.”