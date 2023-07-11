Reuters'a konuşan Türk yetkili: Vizesiz seyahat ve bazı müzakere başlıklarının kapatılması gibi 'somut gelişmeler' bekliyoruz

Yetkili, Ankara'nın vizesiz seyahat ve AB üyeliği için bazı müzakere başlıklarının kapatılması gibi alanlarda "somut gelişme" beklediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre üst düzey bir Türk yetkili "Batı'nın, Türkiye'nin mali kaynak ihtiyacında Türkiye'nin yanında olmasını gerektiğini söylerken, "Türkiye'nin ABD'yle mümkün olduğunca makul bir ilişki geliştirmek istediğini" vurguladı.

Yetkili, Ankara'nın vizesiz seyahat ve AB üyeliği için bazı müzakere başlıklarının kapatılması gibi alanlarda "somut gelişme" beklediğini belirtti.

Aynı yetkili ayrıca "Türkiye, Batı'yla ilişkilerini geliştirirken, Rusya'yla ilişkilerine zarar vermeyecek" diye konuştu.