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Reuters’tan Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti analizi: U-dönüşünden sonra…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili İngiliz haber ajansı Reuters kapsamlı bir analiz hazırladı.
Reuters’tan Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti analizi: U-dönüşünden sonra…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili İngiliz haber ajansı Reuters kapsamlı bir analiz hazırladı.

Makalede, “3.5 yıl boyunca Suudi Arabistan yönetimini gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilişkileri iyileştirmek için Suudi Arabistan’a gidiyor. 2018’dek İstanbul’da gerçekleşen cinayet sonrasında Erdoğan Suudi hükümetini eleştirmiş ve Riyad’ın kendi yargı sistemine güvenmediğini dile getirmişti. Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken ve zorlu seçim süreci yaklaşırken Erdoğan’ın Ankara’nın bozuk diplomatik ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor” denildi.

“YALNIZLIĞA KARŞI HAMLE YAPIYORLAR”

Bu görüşmenin Ankara’nın Riyad yönetimi ile ilişkisini aylar boyunca düzeltmeye çalışmasının bir sonucu olduğuna dikkat çekilirken, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine insan hakları örgütlerinin tepkisinin olduğu da hatırlatıldı. Makalede, “Analistler ve diplomatlar, Türkiye’nin yeniden ilişki kurma çabalarının Türkiye’nin diplomatik olarak karşılaştığı yalnızlığa karşı olduğunu söylüyor” yorumu yapıldı.

Türkiye’nin birçok bölgede bir aktör olarak gündeme geldiğine dikkat çekilirken, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının sonundan beri krizde olduğu hatırlatılarak, “Ankara, üzerindeki baskıyı azaltmak için uluslararası normalleşme hamleleri yapıyor” ifadesi kullanıldı.

Makalede, Türkiye’nin son yıllarda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan’la normalleşmeye başladığı belirtilirken, İngiliz haber ajansı bu gelişmeleri “siyasette U-dönüşü” şeklinde yorumladı.

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