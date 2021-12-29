Reuters’tan Türkiye Analizi: Erken Seçim Gelebilir

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanma ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, Erdoğan'ın asgari ücret ve diğer hamlelerinin erken seçim sinyali olarak yorumlanabileceği belirtilirken, ismini açıklamayan AKP'li bir yetkili, "Yeni adımlar atılacak" dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Son dönemde TL’de yaşanan dalgalanma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı adımları analiz eden Reuters, bunların erken seçim sinyali olarak algılanabileceğine dikkat çekti.

Ajans, “Siyasi analistlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki büyük karar- asgari ücretin artması ve yeni mevduat ile birlikte etkili bir şekilde erken seçimin kapısını araladı. İki açıklama da krizin hissedildiği bir dönemde 5 gün arayla yapıldı. Erdoğan ve üst düzey AKP yetkilileri tekrar tekrar bu iddiayı yalanladı. Fakat 2022’de ücretlerde rahatlık ve TL’nin keskin artışı, uzun süredir anketlerde güç kaybeden Erdoğan’ın bir an önce harekete geçmek isteyebileceğine işaret ediyor” yorumunu yaptı.

AKP’Lİ YETKİLİ: PARTİ İÇİNDE MORAL YÜKSELDİ

Öte yandan ajansa konuşan AKP’li bir yetkili, erken seçim iddiaları ile ilgili olarak, “Seçim gündemde yok. Seçim planlandığı gibi 2023’te olacak” dedi. İsmini açıklamayan yetkili geçen hafta parti içindeki moralin yükseldiğine de dikkat çekerken, “Toplumun diğer kesimlerini de rahatlatacak yeni adımlar atılacak” dedi.

Öte yandan ajansa konuşan bir başka üst düzey yetkili ise, “Bu adımların uzun vadeli etkileri desteği artıracak. Ülkedeki panik havası artık yok. Şimdi sakince doğru adımları atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.