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Reuters’tan Türkiye analizi: Kriz, Erdoğan’a desteği azaltıyor

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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yıl sonuna yaklaşılırken kapsamlı bir analiz hazırladı…
Reuters’tan Türkiye analizi: Kriz, Erdoğan’a desteği azaltıyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yıl sonuna yaklaşılırken kapsamlı bir analiz hazırladı… Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıyı mercek altına alan Reuters haber ajansı, “2023’te yapılması planlanan seçimler Erdoğan yönetiminin en büyük sınavı olacak. Döviz krizi ve fiyatlar arttıkça Cumhurbaşkanı’na olan destek azalıyor. Erdoğan eski müttefikleriyle karşı karşıya gelecek. Türkiye’de muhalefet ve ittifak da siyasi belirsizlikte bekliyor” yorumunu yaptı.

Ajans muhabiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye en çok desteğin çıktığı Konya’ya giderek yerel halkla görüştü. Bölgedeki birçok insanın ekonomik krizden yakındığını belirten ajans buna karşılık birçok insanın da gelecek seçimlerde Erdoğan’a oy vereceğini aktardı.

Reuters, Erdoğan’ın çok sayıda seçim zaferini ekonomik büyüme ve muhafazakar değerleri öne çıkararak elde ettiğini yazarken, “Konya, AKP’nin merkezlerinden biri. 2018’deki seçimlerde Erdoğan Konya’nın yüzde 75’inin oyunu aldı. Bu 81 şehirdeki ikinci en çok oydu. Bu hakimiyet şimdi çok sayıda belirsizlikle tehdit altında. Her ne kadar gelecek seçimlerde Erdoğan’ın partisine bağlı kalacaklarını söyleseler de ülke genelinde başka türlü bir trend var” yorumuna yer verdi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU DETAYI

İngiliz haber ajansı, muhalefetin daha çok öne çıktığını belirtirken anketlere göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Erdoğan’ı geride bırakabileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Ajans, “Türkiye’nin nüfusunun yarısı 31 yaşında veya daha genç ve çoğu başka bir lider tanımıyor. Erdoğan, gençlerin ülkenin gelişmesinden memnun olduğunu söylerken, gençleri kazanmakta zorlandı” ifadesini kullandı.

Kapsamlı makalede, muhalefetin ortak bir politikada anlaşamaması ve bir ortak aday belirlememelerine dikkat çekilirken, “Erdoğan ile ilgili belirsizlik dış dünyada da duyuluyor ve orada da Türkiye’nin eski müttefikleri ve düşmanlarıyla ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor” ifadesine yer verildi.

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