Reuters’tan Türkiye iddiası: F-35 programına katılmak için…

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılmak için ABD’li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile lobicilik faaliyeti yürütmesini öngören anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını yazdı.

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılmak için ABD’li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile lobicilik faaliyeti yürütmesini öngören anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını yazdı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın duyurduğu belgelere göre, Türkiye ve Arnold & Porter Kaye Scholer arasındaki “stratejik danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri”2022 yılına kadar uzatılırken, Türk hükümetinin bu sözleşme için 1,5 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Belge, 20 Eylül’de kamuoyunun erişimine açıldı. Yasalara göre lobicilik faaliyeti yapan hukuk firmaları, bu kapsamdaki uluslararası anlaşmaları kamuoyuna açıklamak durumunda.

TRUMP ZAMANINDA İMZALANDI

Türkiye, firmayla ilk anlaşmasını Şubat ayında altı aylık sözleşme imzalayarak yapmıştı.

Türkiye’nin, Trump yönetiminin F-35 politikasının ardından savaş uçağı modernizasyon programına geri kabul edilmek için Şubat ayında Arnold & Porter’ı tuttuğu öne sürülüyor.

Türkiye, 2019 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından, Rus füze savunma sistemi S-400 projesinde yer aldığı için “tek taraflı ve hukuka aykırı hareket ettiği” iddiasıyla F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye’nin bu hamle üzerine hukuk firmasını devreye soktuğu iddia ediliyor.

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASININ ARDINDAN GELDİ

Washington, Türkiye’nin satın aldığı S-400 hava füzesi sistemlerinin Rusya tarafından Lockheed Martin F-35 jetlerine ilişkin gizli bilgileri elde etmek için kullanılabileceğini ve NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunuyor. Ancak Türkiye, S-400’ün NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği ve ittifak için bir tehdit oluşturmayacağı konusunda ısrar ediyor.

Sözleşmede, “Arnold & Porter’ın Türkiye’nin Ortak Savaş Uçağı Programı’nda kalabilmesi için strateji önerilerinde bulunması ve karışık jeopolitik ve ticari faktörlerin ele alınması” öngörülüyor. Firmanın “Türkiye’nin uluslararası önemde ve değerli bir ortak olarak programda kalmasının diğer ülkelerin de çıkarına olacağını anlatması” planlanıyor.

Firmanın Türkiye ile çok uzun süredir lobicilik ilişkisi var.

ERDOĞAN DA SÖYLEMİŞTİ

F-35 programında İngiltere ve Kanada da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York’ta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve F-35 program konusunda ABD’nin verdiği sözü tutmadığını belirtmiş, “Bakın biz F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek, her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde, ne diplomasi noktasında bir kimlik ortaya koymadır.” ifadelerinde bulunmuştu.