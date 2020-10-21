Reuters:Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek!

Koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasakları yeniden konuşulmaya başlandı. Dünyanın pek çok ülkesi salgının yayılmaya başlamasından bu yana ikinci kez belirgin şekilde yeniden artış gösteriyor olması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitimin giderek arttığı dönemde risk kaygısı da artarken bu yeniden önlem gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GÜNDEMDE

Reuters'a bilgi veren yetkililer tedbirlerin ekonomiyi tamamen durduracak adımlar olmayacağını belirtti. Yetkililer, dar kapsamlı önlemleri belli saatlerde restoran ve işletmelerin kapatılması, yaşı küçük ve 65'ten büyük olanların belli saat aralığında sokağa çıkabilmeleri ya da en son olarak hafta sonu sokağa çıkma yasakları olarak tanımladılar.

Yetkililer özellikle okulların açılma döneminden sonra ortaya çıkan riskin izlendiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay itibarıyla beş ve dokuzuncu sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.

'KIŞ DÖNEMİ ZOR GEÇECEK'

"Kış dönemi zor geçecek" diyen bir yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakamlar beklentilerin üstünde seyretmeye başladı. Hasta sayısı ile vaka sayısı arasındaki ayrıma halen dikkat dikkat ediliyor. Çünkü (vakaların) önemli bir bölümünde semptom yok. Ama birkaç haftalık sürece bakarak yeni tedbirler getirilebilir."

Türkiye'de Nisan ayında ilk zirvesini yapan koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybeden hasta sayısı, önlemlerin azaltılmasıyla birlikte Ağustos ayından itibaren yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre önceki gün 2,000 eşiğini aşan yeni hasta sayısı dün 1,894 olarak gerçekleşti. Günlük ölümler ise 74 ile Mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyelerde seyretmeyi sürdürdü.

'VAKALAR ARTIYOR'

Okulların açılmasının ardından 14 günlük kuluçka dönemi geçince resmin daha iyi ortaya çıkacağını söyleyen aynı yetkili, "Vatandaş tarafından yeterince tedbir alınmayan çok yer var. Bu da vakaları artırıyor. Okullardan yayılmasıyla biraz daha artabilir ya da hiç sorun çıkmaz bunu görmek gerekiyor. Ancak hasta sayısı 2,000'in üzerine çıktı. Elbette sıkıntılı durum, aşağı gitmesi bekleniyordu" dedi.

Vaka sayılarının hasta sayısının 5 katına ulaştığına dikkat çeken yetkili, sayılarda yükseliş devam ederse tedbir alınacağını belirterek, tedbirleri "Belli saatlerde restoran ve işletmelerin kapatılması, yaşı küçük ve 65'ten büyük olanların belli saat aralığında sokağa çıkabilmeleri ya da en son olarak hafta sonu sokağa çıkma yasakları" olarak niteledi.

Yetkili, "Ekonominin kapanmasıyla büyüme, işsizlik gibi çok büyük başka sorunlar birlikte geliyor. Şu aşamada düşünülen ekonomiyi durdurmak en son çare ve ekonomiyi devam ettirerek diğer bütün adımlar tek tek atılabilir. Bu konu kabinede de değerlendiriliyor, ilgili bakanlıklar da yakından çalışıyor. Bazı adımları çok fazla beklemeden göreceğiz" diye konuştu.

DÜNYA GENELİNDE DE TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 40.74 milyonu aşarken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,122,871 kişiye yükseldi.

Bir başka yetkili de Ankara'daki artış trendinin bir miktar yavaşladığın belirterek, "Ancak Ankara'da yaşanın benzerinin İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de belli bir gecikme ile yaşandığını söyleyebiliriz" dedi.

"Geçmişteki önlemlere kıyasladığınızda bugün tam bir sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyleyebiliriz. Bu oldukça zor bir süreç" diyen yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgınla daha fazla mücade için filyasyon vb neler yapılabilir konusunda ciddi çalışmalar var... Bir diğer taraftan ise yüzyüze eğitim ile birlikte ilgili yaş aralıklarının pandemi süreci de yakından izleniyor. Bu bulgulara göre eğitimin hastalığı artırmadan ne kadar daha fazla yüzyüze gerçekleştirilebileceği değerlendirilen konular arasında."

Avrupa'da katlanarak artan vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve tecrit önlemleri de kısa süre önce yeniden başlatıldı.

Fransa'da sokağa çıkma yasakları başlatılırken vaka sayılarının yaklaşık 100,000'e ulaştığı Avrupa, günde ortalama 51,000'den fazla vakanın bildirildiği ABD'yi de geçti.

Avrupa'da kişi başına vaka sayısında en kötü orana sahip Çek Cumhuriyeti okulları uzaktan eğitime geçirirken binlerce sağlık öğrencisini hastanelere çağırmayı planlıyor.