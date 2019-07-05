Reyhanlı’da patlama, ölü ve yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
DHA’nın haberine göre, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
DHA’nın haberine göre, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
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