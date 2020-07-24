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Reynar: “Bilişim Yasası ısmarlama”

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Bilişim Yasası ve içeriğine ilişkin “Ismarlama yasa mı?” sorusuna yönelik avukat Reynar, "bu düşüncede" olduğunu dile getirdi. Reynar, hiçbir siyasi kategori ya da parti ile bir bağı olmadığını da savundu.
Reynar: “Bilişim Yasası ısmarlama”

Bilişim Yasası ve içeriğine ilişkin “Ismarlama yasa mı?” sorusuna yönelik avukat Reynar, "bu düşüncede" olduğunu dile getirdi. Reynar, hiçbir siyasi kategori ya da parti ile bir bağı olmadığını da savundu. 

Bilişim Yasası ve içeriğine ilişkin “Ismarlama yasa mı?” sorusuna yönelik avukat Reynar, "bu düşüncede" olduğunu dile getirdi.

Avukat Tacan Reynar ilgili soruya yönelik, “Bunu duymuştum. Türkiye’de ne olacaksa burada olacak meselesi... […] İyi niyetli olunduğu düşüncesinde değilim.” İfadelerini kullandı.

Bu konularda toplumsal sesin ve tepkilerin cılız kaldığına dikkati çeken Avukat Tacan Reynar, Kanal SİM’de mücadelenin önemini vurguladı.

Yeri geldiğinde CTP'de Genel Başkan Tufan Erhürman'ı da, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da eleştirdiğine dikkat çeken Reynar, hiçbir siyasi kategori ya da parti ile bir bağı olmadığını da savundu. 

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