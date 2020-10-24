Reynar: “İrademize sahip çıkan parti yoksa, oy da yok!”

Avukat Tacan Reynar, Kıbrıslıtürklerin iradesine yönelik yapılan müdahalenin sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerektiğini ifade ederek, artık kimsenin sandığa gitmek için ikna edilemeyeceğini belirtti.

Avukat Tacan Reynar, Kıbrıslıtürklerin iradesine yönelik yapılan müdahalenin sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerektiğini ifade ederek, artık kimsenin sandığa gitmek için ikna edilemeyeceğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Tacan Reynar, seçimin bittiğini belirterek, oyunun değeri olmadığını düşünen seçmenin neden sandığa gideceğini sorarak, “iradeye sahip çıkan parti yoksa, oy da yok” dedi. Açıklama şöyle:

Yok öyle önümüze bakacağız, seçim bitti, bizi başka sorunlar bekler siyaseti.

Önce Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan bu müdahalenin sonuçlarıyla yüzleşeceğiz.

Yoksa kimseyi artık sandığa götürmek için ikna edemezsiniz.

Oyunun değeri olmadığını düşünen seçmen neden sandığa gitsin?

İrademize sahip çıkan partiler yoksa…

Oy moy da yok !

Bu toplumun, % 49’unun birleşeceği çatı bir örgüte ve siyasete ihtiyacı var.

Partileriniz size kalsın, bize tek çatı altında ortak mücadelenin yolunu açın !

İrade gösterin !