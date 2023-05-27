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Reynar Ödül Törenine Katıldı, Rakibi Özuslu ile Sohbet Etti

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Reynar Ödül Törenine Katıldı, Rakibi Özuslu ile Sohbet Etti
Reynar Ödül Törenine Katıldı, Rakibi Özuslu ile Sohbet Etti

REYNAR ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI, RAKİBİ ÖZUSLU İLE SOHBET ETTİ

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-sen) düzenlediği 22. Kutlu Adalı Basın Ödülleri törenine katılarak, ödül kazanan bazı gazetecilere ödül verdi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu ile bir araya gelerek sohbet etti

Reynar ödül törenine katıldı, rakibi Özuslu ile sohbet etti

Merkez Lefkoşa’da dün akşam düzenlenen ödül törenine ödül vermek üzere davet edilen Reynar, burada gazeteciler ve basın çalışanlarıyla bir araya geldi, eski bir Yargıç ve bir Hukukçu olarak 27 yıldır failleri cezalandırılmayan katledilen Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin hukuki süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı, siyasi iradeye işaret etti.

Basın Emekçisi Ödülü’ne layık görülen Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay’a ödülünü takdim eden Reynar, sonrasında da seçimlerdeki rakibi Sami Özuslu ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Objektiflere yansıyan kareler, demokrasi içinde bir yarış için topluma güzel bir mesaj niteliği taşıdı.

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