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Reynar: Toplumun Ruhunu Temsil Eden Sizlersiniz

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TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar EMAA'yı ziyaret etti
Reynar: Toplumun Ruhunu Temsil Eden Sizlersiniz

REYNAR: TOPLUMUN RUHUNU TEMSİL EDEN SİZLERSİNİZ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi ile ziyaret ettiği Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) yetkilileri, bir siyasi partinin bir sanat derneğini ziyaret etmesinin önemine değindi ve sanat ve sanatçıyla ilgili taleplerini dile getirdi

Sururi: Sizin çalışmalarınız bizim için çok değerlidir

Ziyarette ilk sözü alan ve kendisi de bir sanatçı olan Sururi, sanatçıların arasında olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, TDP’de ilk manifestolarını hazırlarken de sanatçılarla birlikte çalıştıklarını hatırlattı.

EMAA yetkililerine “Özellikle sizin çalışmalarınız bizim için çok değerlidir” diyen Sururi, bundan sonraki süreçte de EMAA ve TDP iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti ve “Siyasi partiler sadece kendi çalışmalarını yapan kurumlar değildir, olmamalıdır. Mutlaka kültür ve sanat dernekleriyle ve sanatçılarla istişare halinde olmaları da gereklidir. Biz de bunu benimsiyoruz, iyi ki varsınız” dedi.

Reynar: Toplumun ruhunu temsil eden sizlersiniz

Sururi sonrası sözü alan TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar, tüm sanatkârlar nezdinde EMAA yetkililerine hitaben; “Toplumun ruhunu temsil eden sizlersiniz” ifadelerini kullandı ve kendisinin bir hukukçu olduğunu ve sanata, sanatçıya ve sanat eserlerine bir de bu açıdan baktığını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde telif hakları konusunda ciddi sıkıntılar olduğuna işaret eden Reynar, dünyada telif haklarına ilişkin ciddi bir mücadele varken, ülkemizde bir Telif Hakkı Yasası’nın dahi olmadığını, bunun da ihlaller ve emek hırsızlığına neden olduğunu vurguladı.

Telif Hakkı Yasası ve emek hırsızlığı…

Reynar, “Bu durum; sanatçıların emeklerinin korunması açısından ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu anlamda Meclis’te +1 değişik bir muhalif ses olmayı amaçlıyoruz. İlk ziyaretlerimiz kapsamında da burada olmaktan son derece mutluyuz. Meclis’te de buna benzer her türlü sıkıntınızı dillendirmek açısından iletişimimizi koruyalım” dedi.

 

 

 

Ulubatlı: Bir sanat derneğinin bir siyasi parti tarafından ziyaret edilmesi çok önemli

EMAA Eş Başkanı Derya Ulubatlı, Sayman Hatice Dörtlemez Plümer Bardak, Sosyal İşler Sorumlusu Ramadan Nalcıoğlu ve üyeler Münevver Özakalın’la Yetin Arslan bulunduğu toplantıda görüşlerini aktarak EMAA yetkilileri, Tacan Reynar’ı adaylığı için kutlayarak, kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ekip adına konuşan Eş Başkan Ulubatlı, “Bir sanat derneğinin bir siyasi parti tarafından ziyaret edilmesi çok önemli. Çünkü biz bunu maalesef çok göremiyoruz. Ülkedeki birçok gündemin ve birçok başka sıkıntının içinde kültür ve sanat bir tarafa atılmış oluyor” dedi.

“Devletin bir sanat politikası olması ve buna bütçe ayırması gerekiyor”

Sanatçılar olarak en çok eksikliğini hissettikleri şeyin; “devletin bir sanat politikası olmaması ve buna bütçe ayırmaması” olduğunu belirten Ulubatlı, sanatın nasıl korunması, sanatın gücünün tüm yurttaşlara nasıl etki etmesi konusunda sıkıntılar olduğunu söyledi.

Ulubatlı, “Aslında ülke ve dünyadaki sıkıntılardan bahsederken dahi en çok ihtiyacımız olan bir şey sanat. O yüzden sanatın ön sıralara gelebilmesi, insanların buna değer verebilmesi ve sanatın herkese eşit ulaşabilmesi, devletin bir sanat politikası geliştirmesi ile mümkündü. Derneğimiz adına talebimiz; bunun öncelikli tutunabilmesidir” ifadelerini kullandı.

 

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