Reynmen ''Derdim olsun'' şarkısından kaç para kazandığını açıkladı

Derdim Olsun’ şarkısı ile izlenme rekoru kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, kazandığı parayı Instagram’da açıkladı.

Reynmen, geçtiğimiz günlerde 200 milyon izlenen klibini YouTube’daki kanalından kaldırmıştı. Reynmen’in o videosunu tamamen silmediği Youtube’un ‘gizli’ seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun şarkısından kazandığı parayı açıkladı. Bir takipçisinin “130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?” sorusuna “Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120-130 bin ₺ kazandım” diyerek yanıt verdi.