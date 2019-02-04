“Reynmen’in videosu çalıntı çıktı”

YouTube'da 3 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın rekor üzerine rekor kıran 'Derdim Olsun' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddia edildi.

“Derdim Olsun” şarkısının klibi Reynmen‘in kanalına yüklendikten 6 saat sonrasında Aleyna Tilki‘nin “Dipsiz Kuyum” şarkısıyla 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeni rakamını geçmiş ve 24 saat dolmadan 6.3 milyon izlenmesi ile beraber YouTube Türkiye‘nin “24 saat içerisinde en çok izlenme” rekorunu kırmıştı.

Ancak Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan durum, Reynmen‘in videosu hakkında bir iddiayı gündeme getirdi.

Reynmen‘in klibinden ve 2011 yapımı “Mahna Mahna Killer” kısa filminden görüntülerin üst üste konulduğu video şöyle: