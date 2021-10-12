REZALET! Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler... 4 aydır bu pislik kaldırılmadı!

İşte sanatçı Yıltan Taşçı'nn paylaşımı;

REZALET ISRARLA DEVAM EDİYOR

Apostolos Andreas Manastırı'nın önündeki pisliği yansıtan bu fotoğrafı bugün ( 12 Ekim 2021 Salı ) çektim.

28 Eylül’de çekip 1 Ekim’de sayfamda paylaştığım benzer fotoğraf için “REZALET” başlığıyla şunları yazmıştım :

“Aynı açıdan bu fotoğrafın benzerini geçtiğimiz mayıs ayında da çekmiştim ve sayfamda paylaşıp Dipkarpaz Belediyesi'ni göreve çağırmıştım. Aradan dört ay geçti; bu pislik oradan kaldırılmadı.”

Sözün özü üç kezdir bu pisliğin görüntüsünü sayfamda ısrarla paylaşıyorum. İlgili makamlar da ısrarla hâlâ temizlemiyorlar. Bir ülke bu kadar sahipsiz olabilir mi ? Olabilirmiş demek ki…

Yazıklar olsun!!