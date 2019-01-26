RHA kaldırımda vatandaş yolda!

Ülkemizde kaldırım üzerine park edilen resmi hizmet aracı görenleri “pes” dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta RHA 273 plakalı aracın şoförü aracı kaldırımın üzerine park etti.

O esnada kaldırımdan geçmeye çalışan ve bebek arabası süren kadının anayoldan geçmek zorunda kalması “Devletin arabası kaldırıma park edilirse, vatandaş ne yapsın” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Fotoğrafın nerede çekildiği bilinmezken, RHA 273 plakalı aracın orada ne yaptığı ise merak konusu oldu.