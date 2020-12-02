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Ribavirin Molekülünün Kovid-19 Etkilerini Azalttığı Tespit Edildi

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TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen bir ilaç projesinin laboratuvar çalışmalarında "ribavirin" molekülünün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) organizmada etkilerini azalttığına dair bulgulara ulaşıldı.
Ribavirin Molekülünün Kovid-19 Etkilerini Azalttığı Tespit Edildi

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen bir ilaç projesinin laboratuvar çalışmalarında "ribavirin" molekülünün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) organizmada etkilerini azalttığına dair bulgulara ulaşıldı.

Ankara Üniversitesinden Dr. Mehmet Altay Ünal'ın yürütücülüğünde devam eden "Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19'a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi" adlı projede laboratuvar çalışmalarında ciddi aşama kaydedildi.

Virüsün etkinliğini azaltacak ilaç çalışmalarının yürütüldüğü, farklı ülkelerden ve Türkiye'den alanında başarılı çok sayıda bilim insanının görev aldığı proje kapsamında binlerce ilaç molekülü bilgisayar simülasyonları aracılığıyla değerlendirildi ve 43 molekülün virüse karşı etkisi araştırıldı.

Laboratuvar çalışmalarında ribavirin molekülünün virüse karşı etkili olduğu ve ilacın organizmada Kovid-19 etkilerini azalttığına dair bulgulara ulaşıldı.

Proje Yürütücüsü Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umut veren moleküller üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, ribavirin için tüm laboratuvar çalışmalarının tamamlanarak hasta denemelerine başlanacak aşamaya gelindiğini bildirdi.

Hasta denemeleri için gerekli başvuru hazırlığının bitmek üzere olduğunu, hazırlık tamamlanır tamamlanmaz sürece başlanacağını söyleyen Ünal, uzun yıllar Hepatit C tedavisinde kullanılan ribavirinin DNA ve RNA virüslerine karşı etkili geniş spektrumlu anti-viral bir ilaç olduğunu, bu nedenle de araştırma grubunun listesine alındığının altını çizdi.

"ETKİLİ OLABİLECEK DİĞER MOLEKÜLLERE DE ÇALIŞIYORUZ"

Ünal, araştırma sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bizim için ilacın etkinliği kadar ülkemizde yerli ve milli olanaklarla üretilebilmesi de önemli. Etkinliği kanıtlandığında ribavirinin ülkemizde yerli ve milli olanaklarla üretilebilecek olması ise başka bir sevindirici durum." dedi.

Proje üyelerinin çalışmaları tamamlamak için büyük özveriyle çalıştıklarını belirten Ünal, salgın sürecinde TÜBİTAK'ın öncü bir rol oynayarak ilaç ve aşı konusunda Türkiye'nin bilimsel araştırma ve üretim gücünü harekete geçirdiğini ve kendilerinin de bu güce katı vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ünal, virüse karşı etkili olabilecek diğer moleküller konusunda da bir ilaç için hayvan deneylerine başlandığını ifade ederek, "Umutlu olduğumuz başka moleküller de var, onların da laboratuvar çalışmaları biter bitmez klinik çalışmalara başlamak arzusundayız." diye konuştu.

Ankara Üniversitesinin yürüttüğü Kovid-19'a karşı ilaç araştırmasının bilimsel kriterlerden ödün verilmeden sürdürüldüğüne dikkati çeken Ünal, elde edilen bulguların düzenli bir şekilde TÜBİTAK ile paylaşıldığını dile getirdi.

BAKAN VARANK DUYURMUŞTU

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TÜBİTAK Kovid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarının ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu laboratuvar çalışmalarında ispatladığını söylemişti.

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