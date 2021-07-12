Richard Branson Uzaya Giden İlk Milyarder Oldu

Uzay turizminde söz sahibi olmak isteyen İngiliz iş insanı Richard Branson dün yapılan test uçuşunda bizzat yer aldı. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Uçuş Türkiye saatiyle 16'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapıldı.

90 dakika süren uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı. Bu, şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş oldu.

Test uçuşunun başarıyla gerçekleşmesiyle 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder ünvanı"nın da sahibi oldu.

Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmi için şimdiye kadar 600 kişi rezervasyon yaptırdı.

Uzay biletleri 250 bin dolardan başlıyor.

Uzay turizmi yarışındaki bir başka önemli aktör ise Jeff Bezos ve sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin.

Bezos da 20 Temmuz'da Blue Origin ile ilk insanlı uzay yolculuğunu yapacak.