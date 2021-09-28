Richard Gere, aşırı sağcı Salvini aleyhinde tanıklık edecek

Richard Gere, 2019'da bir İspanyol göçmen kurtarma gemisinin bir İtalyan limanına yanaşmasına izin vermeyi reddettiği için yargılanan İtalya'nın aşırı sağcı Eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini aleyhinde ifade vermeyi kabul etti.

Richard Gere, 2019'da bir İspanyol göçmen kurtarma gemisinin bir İtalyan limanına yanaşmasına izin vermeyi reddettiği için yargılanan İtalya'nın aşırı sağcı Eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini aleyhinde ifade vermeyi kabul etti.

2019’da İçişleri Bakanlığı yapan Matteo Salvini geminin İtalyan limanına yanaşmasına izin vermeyerk insanları ölüme terk etmişti.

Richard Gere, İspanyol göçmen kurtarma gemisi İtalya limanına yanaştırılmadığında gemideki insanları yiyecek taşıyanlar arasındaydı.

Olaylara yakından tanıklık eden ünlü film aktörü Richard Gere konuyla ilgili yargılaması süren Salvini’nin mahkemede karşısında yer alacak ve aşırı sağcı liderin aleyhinde tanıklık yapacak.

Tatilini bırakıp göçmenlere koştu

Sicilya'daki savcılar, Salvini'yi kapalı limanlar politikasının bir parçası olarak Ağustos 2019'da sivil toplum kuruluşu gemisi Open Arms'ın limana yanaşmasını engellediği için görevi ihmal ile suçlanmıştı.

Gemi Lampedusa adası açıklarında demirliyken, bazı insanlar çaresizlik içinde kendilerini denize atmiş gemide bulunan 147 kişi kurtarılmıştı.

Olaylar esnasında ailesiyle Toskana'da tatilde olan Gere, mahsur kalan gemiyi duyunca sivil toplum örgütüyle konuşmuş, hayır kurumuna katılmak, gemideki insanlara yiyecek ve malzeme ulaştırmaya yardım etmek için Sicilya'ya gitmişti.

72 yaşındaki oyuncu daha sonra Lampedusa'daki bir konferansta kurtarılan göçmenlere yardım etmeye çağırmıştı.

19 gün süren mücadelenin ardından tüm göçmenlerin Lampedusa'da karaya çıkmalarına izin verilmiş Salvini, "Ülkemi savunduğum için mi yargılanacağım? İşimmi yaptım. Başım dik gezeceğim” demişti.