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Rıdvan Dilmen: Galatasaray hükmen mağlup sayılmalı

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Rıdvan Dilmen: Galatasaray hükmen mağlup sayılmalı
Dilmen Galatasaray'ın Garry Rodrigues transferini esprili bir dille övdü

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirirken konuk ekibin yeni transferini övdü.

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'e parantez açan ve esprili bir dil kullanan Dilmen, "Aslında şöyle başlamak lazım. Galatasaray normalde hükmen mağlup olur. Neden? Bruma cezalı değil miydi? Eee oyuna girdi. Rodrigues Bruma almışlar. Espriyle başlayalım. Rodrigues ve Bruma çok yönleriyle birbirlerine benziyor. Rodrigues'ten ağırlıklı bahsetmekte fayda var. Ara transfer takımların gidişatını etkileyecektir. Ne tip oyuncu olduğuna bakayım dedim. İçerideki maçtan sonra Rodrigues'i daha rahat değerlendireceğim. O şimdi cepte. Geniş alanda 2 kanadı da çabuk takım oldu. Hem Bruma, hem Rodrigues. Yumuşaklığına baktım iyi. Sağla da solla da dripling yapabiliyor. Bu da iyi." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yorum yapan Dilmen, "Galatasaray, top rakipteyken savunma organizasyonunda problem yaşayan bir takım. İlk 47 dakikada bu tablo ortaya çıktı. Organizasyonu iyi olan, rakibe pozisyon vermeyen Konyaspor takımı, savunma organizasyonu olmayan özellikle ters kademelerde problem yaşayan, 2 tane kısa pasla ters tarafa atılan toplarla tehlike yaşayan bir Galatasaray. İlk 16 haftadaki tablonun karşılığını maçın ilk yarısında gördük. Galatasaray, Bruma'nın cezalı olması, Podolski'nin henüz hazır olmaması, Yasin'in cezalı olması. Galatasaray takımı önlemi çok kolay bir takım haline dönüştü bir anda." diye konuştu.

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