  • BIST 1.399
  • Altın 502,403
  • Dolar 8,7568
  • Euro 10,4236
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor

» »
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılacağını ifade etti.
Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Geçen sezon Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sergen Yalçın; Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla futbolcu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercen Devam Dedi17 Haziran 2021 Perşembe 22:03
  • Türkiye-Galler maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?16 Haziran 2021 Çarşamba 10:28
  • EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu15 Haziran 2021 Salı 18:32
  • Maç sırasında bir anda yığılan Eriksen'in eski kardiyoloğu: 'Hiçbir kalp sorunu bulunmuyordu'13 Haziran 2021 Pazar 11:37
  • İtalya-Türkiye maçının skorunu bilmekle kalmadı, golleri kimlerin atacağını da doğru tahmin etti!12 Haziran 2021 Cumartesi 13:01
  • UEFA EURO 2020 kupası kaç kilogram ağırlığındadır?11 Haziran 2021 Cuma 16:32
  • Ukrayna ile Rusya Arasında Forma Krizi!09 Haziran 2021 Çarşamba 22:30
  • KTFF Başkanı Sertoğlu yeni yönetim kurulunu açıkladı07 Haziran 2021 Pazartesi 17:55
  • KTFF Başkanı Sertoğlu yeni yönetim kurulunu açıkladı07 Haziran 2021 Pazartesi 12:16
  • Sertoğlu Yeniden Başkan Seçildi05 Haziran 2021 Cumartesi 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti