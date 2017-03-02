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Rihanna, Harvard'dan ödül aldı

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Rihanna, Harvard'dan ödül aldı
Rihanna eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi için de vakıf kurmuştu

Ünlü pop yıldızı Rihanna, ABD’nin en prestiji yükseköğrenim kurumlarından Harvard Üniversitesi tarafından 'Yılın En Yardımsever İnsanı' seçildi.

Rihanna dünyaya geldiği Barbados’taki Queen Elizabeth Hastanesi’nde onkoloji ve nükleer tıp için bir merkez ile Karayip ülkelerindeki öğrencilere burs yardımının yanı sıra dünyada genelinde sağlık, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi için de vakıf kurmuştu.

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